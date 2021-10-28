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В Йыхви научат самому позитивному танцу с Ямайки

Юлия Рокачевская выбрала дэнсхолл за то, что он дарит позитивные эмоции. ФОТО: Частный архив

Чемпионка Эстонии по дэнсхоллу (dancehall) Юлия Рокачевская приезжает в Йыхви каждое воскресенье, чтобы дать урок танца, который называют самым позитивным и ярким в мире.

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- Рады, что Юля нашла возможность и время в своем плотном графике к нам приезжать, - сказала Анна Маскаева, организатор Йыхвиского центра культуры и интересов. - Ида-Вирумаа - танцующий регион, и элементы дэнсхолла некоторые хореографы используют, но конкретно этого направления у нас до сих пор не было.

Несмотря на молодость, а Юле 23 года, ее танцевальный опыт большой. Танцует с раннего детства, занималась в одном из тартуских коллективов. Уже в 12 лет начала помогать тренировать других, а в шестнадцать стала преподавать самостоятельно. Сейчас она учит дэнсхоллу танцоров в Тарту и Таллинне. Полтора года назад переехала в столицу, так как количество учеников там перевалило за сотню и приходилось часто ездить. 

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