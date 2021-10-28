В Йыхви научат самому позитивному танцу с Ямайки
Чемпионка Эстонии по дэнсхоллу (dancehall) Юлия Рокачевская приезжает в Йыхви каждое воскресенье, чтобы дать урок танца, который называют самым позитивным и ярким в мире.
Чемпионка Эстонии по дэнсхоллу (dancehall) Юлия Рокачевская приезжает в Йыхви каждое воскресенье, чтобы дать урок танца, который называют самым позитивным и ярким в мире.
- Рады, что Юля нашла возможность и время в своем плотном графике к нам приезжать, - сказала Анна Маскаева, организатор Йыхвиского центра культуры и интересов. - Ида-Вирумаа - танцующий регион, и элементы дэнсхолла некоторые хореографы используют, но конкретно этого направления у нас до сих пор не было.