Чт, 28.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

"HITO/Karjamaa" явно уступил "Jõgeva"

В составе "HITO/Karjamaa" нынче выступает также игравший ранее в нескольких командах лиги мастеров Сандер Сааре. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" проиграл "Jõgeva" со счетом 53:77.

У идавирусцев игра не задалась с самого начала: к концу первой четверти они отставали на 8 очков, а к середине игры - уже на 20.

Команде "HITO/Karjamaa" больше всего очков принесли Марго Тали (13), Эдвард Трумм (12) и Юлар Сала (10).

"HITO/Karjamaa" победил в двух играх из пяти и занимает среди 11 команд лиги восьмое место. В эту пятницу в 20 часов в Йыхвиском спортхолле ему предстоит встреча с хийумааской командой "SK Askus", на счету которой три победы.

В первой лиге игра "Reinar Halliku Korvpallikool" с командой "G4S Noorteliiga", намеченная на прошлую неделю, была отложена. На счету у команды Халлика одна победа и два поражения.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back