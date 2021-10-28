"HITO/Karjamaa" явно уступил "Jõgeva"

У идавирусцев игра не задалась с самого начала: к концу первой четверти они отставали на 8 очков, а к середине игры - уже на 20.

Команде "HITO/Karjamaa" больше всего очков принесли Марго Тали (13), Эдвард Трумм (12) и Юлар Сала (10).

"HITO/Karjamaa" победил в двух играх из пяти и занимает среди 11 команд лиги восьмое место. В эту пятницу в 20 часов в Йыхвиском спортхолле ему предстоит встреча с хийумааской командой "SK Askus", на счету которой три победы.