Полиция изучает сообщения о покупке голосов
Хотя полиция получила в Ида-Вирумаа множество сообщений о выборных махинациях и прочих нарушениях, до сих пор ни одного конкретного производства не начато.
Хотя полиция получила в Ида-Вирумаа множество сообщений о выборных махинациях и прочих нарушениях, до сих пор ни одного конкретного производства не начато.
- В предвыборный период и в день выборов полиция получала больше сообщений и намеков о возможных нарушениях. Мы видим, что у людей высокие ожидания относительно честности и этичности выборов, то есть любое нечестное поведение по этой части задевает чувство справедливости у людей, и они сообщают о происходящем в полицию, - сказала старший специалист полицейского коммуникационного бюро Лийз Кригуль.