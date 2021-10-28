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Полиция изучает сообщения о покупке голосов

Предварительное голосование в Нарве. Часть избирателей, как, например, футбольную команду "Narva Trans", привезли на участок целым автобусом. Однако напрямую это не запрещено и, следовательно, к нарушениям не относится. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Хотя полиция получила в Ида-Вирумаа множество сообщений о выборных махинациях и прочих нарушениях, до сих пор ни одного конкретного производства не начато.

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- В предвыборный период и в день выборов полиция получала больше сообщений и намеков о возможных нарушениях. Мы видим, что у людей высокие ожидания относительно честности и этичности выборов, то есть любое нечестное поведение по этой части задевает чувство справедливости у людей, и они сообщают о происходящем в полицию, - сказала старший специалист полицейского коммуникационного бюро Лийз Кригуль. 

После предыдущих выборов наказали трех скупщиков голосов

После местных выборов 2017 года суд осудил в уголовном порядке в ходе согласительного производства трех мужчин, которые, в соответствии с обвинением, скупали за деньги голоса для конкретных кандидатов.

Двух мужчин осудили за скупку голосов во время выборов в Нарве. Они искали в городе людей, которые бы согласились за 10 евро отдать свой голос в пользу конкретного кандидата. Кроме того, плату получили несколько человек, которые в свою очередь находили согласных продать свой голос. Обоим осужденным назначено денежное наказание в размере более 1000 евро.

А одного мужчину приговорили к общественно полезным работам за то, что он скупал голоса, заговаривая с людьми на улице в Ярвеской части города Кохтла-Ярве и предлагая им за голос 5 евро.

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