Чт, 28.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Антидепрессанты привели женщину на скамью подсудимых

Тюрьма. Иллюстративное фото. ФОТО: Tairo Lutter

Женщина, которая тайно привезла из России антидепрессанты, оказалась на скамье подсудимых и была признана виновной в уголовном порядке.

Для подписчиков Для подписчиков

Татьяну (67) отдали под суд по обвинению в том, что в марте этого года она тайно провезла из России в Эстонию 50 таблеток антидепрессанта "Феназепам", спрятав их под шапкой. Эстонские законы относят "Феназепам" к психотропным веществам, которые отпускаются по рецепту врача. У Татьяны его не было.

Чтобы провезти через государственную границу более 30 таблеток данного лекарственного средства, Татьяна должна была запросить письменное разрешение в Департаменте лекарственных средств, однако у женщины его не было.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back