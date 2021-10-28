Антидепрессанты привели женщину на скамью подсудимых

Татьяну (67) отдали под суд по обвинению в том, что в марте этого года она тайно провезла из России в Эстонию 50 таблеток антидепрессанта "Феназепам", спрятав их под шапкой. Эстонские законы относят "Феназепам" к психотропным веществам, которые отпускаются по рецепту врача. У Татьяны его не было.