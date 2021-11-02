В ближайшие недели начнется строительство игровой площадки в центре Йыхви

Новая площадка появится на месте игровой площадки возле церкви святого Михаила и займет участок площадью почти 0,6 гектара, доходящий до улицы Вески. Площадка предназначена как для малышей, так и для взрослых, проектом предусмотрено четыре зоны для посетителей разного возраста.

Игровая площадка состоит из четырех зон

* Игровая зона для детей младшего возраста (1-4 года) и детей с особыми потребностями: пружинные качалки, песочница на ножках, игровой домик (подходит и для детей с особыми потребностями), горки, качели (качели-гнездо, двое обычных качелей, двое качелей для малышей и качели для инвалидной коляски), карусель (подходит и для детей с особыми потребностями).

* Игровая зона для детей старшего возраста (5-12 лет): привлекательные, способствующие движению детей и связанные общей темой элементы, в том числе полоса препятствий.

* Зона отдыха: скамейки и урны.

* Зона тренажеров для взрослых: по меньшей мере два отдельно стоящих тренажера, один из которых - комплексный тренажер для общефизической подготовки и тренировки четырех групп мышц.

техническое описание тендера