В ближайшие недели начнется строительство игровой площадки в центре Йыхви
В ближайшие недели в центре Йыхви должно начаться строительство игровой площадки стоимостью около 185000 евро.
В ближайшие недели в центре Йыхви должно начаться строительство игровой площадки стоимостью около 185000 евро.
Новая площадка появится на месте игровой площадки возле церкви святого Михаила и займет участок площадью почти 0,6 гектара, доходящий до улицы Вески. Площадка предназначена как для малышей, так и для взрослых, проектом предусмотрено четыре зоны для посетителей разного возраста.