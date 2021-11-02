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"HITO/Karjamaa" справился с командой Хийумаа

37-летний Марго Тали - один из тренеров и основных игроков "HITO/Karjamaa" на площадке. На этот раз его вклад в победу, как самого результативного игрока, составил 22 очка. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" одержал третью победу, выиграв у хийумааской команды "SK Askus" со счетом 84:64.

Ида-вируская команда решительно повернула игру в свою пользу в третьей четверти, к концу которой увеличила преимущество до 13 очков.

Самым результативным игроком команды "HITO/Karjamaa" стал Марго Тали - на его счету 22 очка, к тому же шесть результативных передач. Аллан-Эрик Элп набрал 20 очков, Эрик Рауд - 18. Принесший команде 12 очков Юлар Сала взял также 18 мячей под щитом.

"HITO/Karjamaa", на счету которого три победы и три поражения, занимает сейчас во второй лиге пятое место среди 11 команд. В этот четверг команде предстоит выездная игра с "Tartu Ülikool/Terminal Oil", на счету которого пока только одна победа.

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