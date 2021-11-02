"HITO/Karjamaa" справился с командой Хийумаа
Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" одержал третью победу, выиграв у хийумааской команды "SK Askus" со счетом 84:64.
Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" одержал третью победу, выиграв у хийумааской команды "SK Askus" со счетом 84:64.
Ида-вируская команда решительно повернула игру в свою пользу в третьей четверти, к концу которой увеличила преимущество до 13 очков.
Самым результативным игроком команды "HITO/Karjamaa" стал Марго Тали - на его счету 22 очка, к тому же шесть результативных передач. Аллан-Эрик Элп набрал 20 очков, Эрик Рауд - 18. Принесший команде 12 очков Юлар Сала взял также 18 мячей под щитом.
"HITO/Karjamaa", на счету которого три победы и три поражения, занимает сейчас во второй лиге пятое место среди 11 команд. В этот четверг команде предстоит выездная игра с "Tartu Ülikool/Terminal Oil", на счету которого пока только одна победа.