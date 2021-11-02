"HITO/Karjamaa" справился с командой Хийумаа

Ида-вируская команда решительно повернула игру в свою пользу в третьей четверти, к концу которой увеличила преимущество до 13 очков.

Самым результативным игроком команды "HITO/Karjamaa" стал Марго Тали - на его счету 22 очка, к тому же шесть результативных передач. Аллан-Эрик Элп набрал 20 очков, Эрик Рауд - 18. Принесший команде 12 очков Юлар Сала взял также 18 мячей под щитом.