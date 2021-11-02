Михкель Нестор: Пенсионные деньги потрачены, что дальше?

По недавним данным Департамента статистики, продажи предприятий розничной торговли Эстонии установили в сентябре рекорд всех времен - 790 миллионов евро. И это несмотря на то обстоятельство, что обычно сентябрь в торговле является месяцем затишья. Например, в сентябре прошлого года оборот предприятий розничной торговли составил чуть более 640 миллионов евро, то есть годовой прирост достиг 23%.

Правда, показатели розничной торговли увеличила также инфляция. Но даже с учетом изменения цен продажи у предприятий розничной торговли совершили в постоянных ценах значительный скачок в 17%.

Причина, почему в сентябре в розничной торговле произошел "бум" продаж, конечно, общеизвестна. А именно: пятая часть населения Эстонии проявила нынче упорство в том, чтобы "думать собственной головой", не только на фронте вакцинации, но и приняв вопреки рекомендациям экспертов решение изъять пенсионные накопления из второй ступени. Именно результаты пенсионной реформы и отражают теперешние показатели розничной торговли.

По крайней мере столь же успешным станет для магазинов октябрь, когда, очевидно, будет установлен новый рекорд продаж в 800 с лишним миллионов евро. Если раньше аналитики прогнозировали, что пенсионных денег хватит на потребление еще и в 2022 году, то сейчас это кажется все более сомнительным. А именно: на сегодня потрачено уже больше половины пенсионных накоплений.

Судя по сентябрьской статистике, больше всего пенсионных денег было потрачено на покупку автомобилей. По сравнению с тем же периодом 2020 года, продажи моторных транспортных средств и их компонентов увеличились более чем на 50 миллионов евро, то есть на 23%. Поскольку продажи новых автомобилей выросли незначительно, то, очевидно, деньги тратились в основном на покупку подержанных автомобилей.

"Если раньше аналитики прогнозировали, что пенсионных денег хватит на потребление еще и в 2022 году, то сейчас это кажется все более сомнительным". Михкель Нестор, экономическмй аналитик SEB

Наряду с этим очень хорошо шли продажи стройматериалов и бытовой техники, выросшие по сравнению с прошлым годом на 45 миллионов евро, то есть почти наполовину. Впрочем, очень хорошие результаты продаж продемонстрировали в сентябре по сути все сферы розничной торговли.

Дефицит и инфляция

Очевидно, результаты розничных продаж могли бы быть еще более впечатляющими, если бы проблемой не стала доступность многих товаров. Высокий спрос домохозяйств коснулся нынче не только Эстонии, но, по сути, и всего развитого мира. Особенно мощным он был в США, где двузначный рост розничных продаж продолжается с самого начала года

Хотя праздник потребления был масштабным и по эту сторону Атлантического океана, европейцы заокеанских показателей достичь все же не смогли. Неожиданно высокий спрос стал неожиданностью и для производителей, и самой большой проблемой стало то, как бы справиться с удовлетворением желаний покупателей.