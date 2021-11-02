Михкель Нестор: Пенсионные деньги потрачены, что дальше?
Изъятые из второй пенсионной ступени накопления отправились на потребление быстрее ожидавшегося. Хватит ли людям денег и на дальнейшие покупки при продолжающемся росте цен?
Изъятые из второй пенсионной ступени накопления отправились на потребление быстрее ожидавшегося. Хватит ли людям денег и на дальнейшие покупки при продолжающемся росте цен?
По недавним данным Департамента статистики, продажи предприятий розничной торговли Эстонии установили в сентябре рекорд всех времен - 790 миллионов евро. И это несмотря на то обстоятельство, что обычно сентябрь в торговле является месяцем затишья. Например, в сентябре прошлого года оборот предприятий розничной торговли составил чуть более 640 миллионов евро, то есть годовой прирост достиг 23%.
Правда, показатели розничной торговли увеличила также инфляция. Но даже с учетом изменения цен продажи у предприятий розничной торговли совершили в постоянных ценах значительный скачок в 17%.
Причина, почему в сентябре в розничной торговле произошел "бум" продаж, конечно, общеизвестна. А именно: пятая часть населения Эстонии проявила нынче упорство в том, чтобы "думать собственной головой", не только на фронте вакцинации, но и приняв вопреки рекомендациям экспертов решение изъять пенсионные накопления из второй ступени. Именно результаты пенсионной реформы и отражают теперешние показатели розничной торговли.
По крайней мере столь же успешным станет для магазинов октябрь, когда, очевидно, будет установлен новый рекорд продаж в 800 с лишним миллионов евро. Если раньше аналитики прогнозировали, что пенсионных денег хватит на потребление еще и в 2022 году, то сейчас это кажется все более сомнительным. А именно: на сегодня потрачено уже больше половины пенсионных накоплений.
Судя по сентябрьской статистике, больше всего пенсионных денег было потрачено на покупку автомобилей. По сравнению с тем же периодом 2020 года, продажи моторных транспортных средств и их компонентов увеличились более чем на 50 миллионов евро, то есть на 23%. Поскольку продажи новых автомобилей выросли незначительно, то, очевидно, деньги тратились в основном на покупку подержанных автомобилей.
Наряду с этим очень хорошо шли продажи стройматериалов и бытовой техники, выросшие по сравнению с прошлым годом на 45 миллионов евро, то есть почти наполовину. Впрочем, очень хорошие результаты продаж продемонстрировали в сентябре по сути все сферы розничной торговли.
Очевидно, результаты розничных продаж могли бы быть еще более впечатляющими, если бы проблемой не стала доступность многих товаров. Высокий спрос домохозяйств коснулся нынче не только Эстонии, но, по сути, и всего развитого мира. Особенно мощным он был в США, где двузначный рост розничных продаж продолжается с самого начала года
Хотя праздник потребления был масштабным и по эту сторону Атлантического океана, европейцы заокеанских показателей достичь все же не смогли. Неожиданно высокий спрос стал неожиданностью и для производителей, и самой большой проблемой стало то, как бы справиться с удовлетворением желаний покупателей.
Неуравновешенность грузопотоков между США и Европой вызвала среди прочего настоящий логистический кризис, когда морские контейнеры нередко скапливаются в портах США. Дефицит порожних контейнеров создал ситуацию, когда заказы многих предприятий розничной торговли Эстонии не прибыли на место вовремя или же их доставка настолько подорожала, что конечная цена товара оказалась уже непосильной для потребителей. Измеряющий цену контейнерных перевозок индекс HARPEX на сегодня достиг уровня 4000 USD, что в десять раз больше, чем в середине 2020 года.
Высокий спрос и вызванный им рост цен коснулись не только логистики и потребительских товаров, но и цен на энергию. Во многом под влиянием именно этого инфляция достигла в Эстонии в сентябре 6,6% и, очевидно, в октябре вырастет еще больше. Например, в Литве показатель инфляции в октябре уже превысил 8%.
Пенсионные деньги закончились, жизнь подорожала и товаров не хватает. Это заставляет спросить, можно ли будет в следующем году вообще говорить о каком-то росте потребления? Ответ: да, можно.
Если начать с дефицита, то долговременная нехватка товаров - это нереалистичный сценарий. Промышленность делает сейчас большие инвестиции, чтобы адаптироваться к спросу, и о доступности рождественских подарков в следующем году слишком волноваться, наверное, не стоит.
Относительно инфляции существуют противоречивые мнения, но если нам сейчас приходится говорить о росте цен в Эстонии на 6-7%, то видеть такие же показатели через год будет уже не особо реально - по причине хотя бы высокой сравнительной базы. Правда, есть опасность, что вместо цен на энергию в следующем году инфляция потянет вверх цены на продукты, что негативно отразится в первую очередь на более бедных семьях.
Но, как говорят классики, бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов. К счастью, в следующем году тут можно ждать, скорее, хорошего. В Эстонии рост цен и инфляция всегда находились, скорее, в хорошем соотношении. Единственным исключением, когда цены росли быстрее зарплат, был экономический кризис 2009-2010 годов, когда и безработица приблизилась к уровню 20%.
Нынешняя ситуация на рынке труда отличается от тогдашней на 180 градусов. В условиях хронической нехватки рабочей силы рост зарплат в Эстонии идет рука об руку с инфляцией. Уже во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата выросла более чем на 7%. Если посмотреть на касающиеся рынка труда ожидания со стороны занятых в экономике сторон, то в следующем году можно будет говорить даже о росте зарплат, достигающем 9%.