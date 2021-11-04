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Йыхви и Кохтла-Ярве отменяют крупные мероприятия

Йыхвиский новогодний бал в последний раз состоялся в 2019 году. Нынче он отменяется второй год подряд. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Власти Йыхви и Кохтла-Ярве по рекомендации Департамента здоровья взвесили необходимость отмены многолюдных мероприятий и решили не рисковать здоровьем людей.

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- Кинофестиваль "KinoFF" состоится, но новогодний бал и прочие крупные мероприятия в помещении мы отменяем, - сообщила о принятом в среду решении вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева. - Мы должны беречь здоровье людей, не стоит им рисковать.

Йыхвиское волостное управление обсудило проведение мероприятий днем ранее и приняло аналогичное решение.

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