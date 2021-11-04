Йыхви и Кохтла-Ярве отменяют крупные мероприятия
Власти Йыхви и Кохтла-Ярве по рекомендации Департамента здоровья взвесили необходимость отмены многолюдных мероприятий и решили не рисковать здоровьем людей.
Власти Йыхви и Кохтла-Ярве по рекомендации Департамента здоровья взвесили необходимость отмены многолюдных мероприятий и решили не рисковать здоровьем людей.
- Кинофестиваль "KinoFF" состоится, но новогодний бал и прочие крупные мероприятия в помещении мы отменяем, - сообщила о принятом в среду решении вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева. - Мы должны беречь здоровье людей, не стоит им рисковать.