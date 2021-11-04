Тойла ждет идей для народного бюджета

Поддержку из народного бюджета могут получить осуществляемые в общественных интересах инвестиции и значимая деятельность (кроме организации мероприятий) стоимостью не менее пяти тысяч евро. Идея или предложение должны представлять общественный интерес, находиться в общественном пользовании в волостном пространстве и не должны создавать неразумных затрат для волостного бюджета в последующие годы.

Образованная волостным старейшиной комиссия выберет до пяти предложений или идей из всех представленных и отправит на открытое голосование в веб-среду VOLIS. Волость поддержит идею, которая получит больше всего голосов при открытом голосовании. Если денег хватит, то поддержку получит также проект, набравший следующее количество голосов.