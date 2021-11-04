Тойла ждет идей для народного бюджета
Тойлаское волостное собрание утвердило объем народного бюджета в размере 10 тысяч евро. До 1 сентября свои идеи или предложения могут представить как частные лица и гражданские объединения, так и предприятия.
Тойлаское волостное собрание утвердило объем народного бюджета в размере 10 тысяч евро. До 1 сентября свои идеи или предложения могут представить как частные лица и гражданские объединения, так и предприятия.
Поддержку из народного бюджета могут получить осуществляемые в общественных интересах инвестиции и значимая деятельность (кроме организации мероприятий) стоимостью не менее пяти тысяч евро. Идея или предложение должны представлять общественный интерес, находиться в общественном пользовании в волостном пространстве и не должны создавать неразумных затрат для волостного бюджета в последующие годы.
Образованная волостным старейшиной комиссия выберет до пяти предложений или идей из всех представленных и отправит на открытое голосование в веб-среду VOLIS. Волость поддержит идею, которая получит больше всего голосов при открытом голосовании. Если денег хватит, то поддержку получит также проект, набравший следующее количество голосов.
В последний раз больше всего голосов получили идея качелей и скамеек на тойласком пляже.