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Люганузеским волостным старейшиной станет, вероятно, Марья-Лийза Вейзер

Марья-Лийза Вейзер к концу недели решит, примет ли должность волостного старейшины. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председателем Люганузеского волостного собрания будет Дмитрий Дмитриев, заместителем председателя - Арно Страух, на место волостного старейшины выдвигают Марью-Лийзу Вейзер.

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Недельной давности надежда люганузеских коалиционных партнеров достичь к середине недели соглашения и сообщить имена ключевых лиц развалилась, и в среду все трое говорили о продолжении переговоров о власти.

В пятницу первый номер "Isamaa" Марья-Лийза Вейзер сказала, что председателем волостного собрания станет Дмитрий Дмитриев из Центристской партии, а зампредседателя - Арно Страух из избирательного союза "Oma Rahva Eest".

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