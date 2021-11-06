Люганузеским волостным старейшиной станет, вероятно, Марья-Лийза Вейзер
Председателем Люганузеского волостного собрания будет Дмитрий Дмитриев, заместителем председателя - Арно Страух, на место волостного старейшины выдвигают Марью-Лийзу Вейзер.
Председателем Люганузеского волостного собрания будет Дмитрий Дмитриев, заместителем председателя - Арно Страух, на место волостного старейшины выдвигают Марью-Лийзу Вейзер.
Недельной давности надежда люганузеских коалиционных партнеров достичь к середине недели соглашения и сообщить имена ключевых лиц развалилась, и в среду все трое говорили о продолжении переговоров о власти.