Васкнарвский порт получит заправку

Теперь строитель найден, и заправка должна быть построена к концу следующего лета. Автозаправочная станция контейнерного типа предназначена как для водного, так и для наземного транспорта и будет продавать и дизель, и бензин. Строительство АЗС стоит 250000 евро, из них 50 тысяч - субсидия на рыболовство из меры "LEADER", остальные деньги поступят из кошелька волости.