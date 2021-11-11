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Васкнарвский порт получит заправку

Васкнарвский порт. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Строитель автозаправочной станции в Васкнарвском порту определился только с четвертой попытки - до этого у строителей было так много работы, что никто даже не подавал предложения на конкурс.

Теперь строитель найден, и заправка должна быть построена к концу следующего лета. Автозаправочная станция контейнерного типа предназначена как для водного, так и для наземного транспорта и будет продавать и дизель, и бензин. Строительство АЗС стоит 250000 евро, из них 50 тысяч - субсидия на рыболовство из меры "LEADER", остальные деньги поступят из кошелька волости.

В бюджете Алутагузеской волости на будущий год волостной старейшина Тауно Выхмар надеется найти деньги, чтобы установить в порту временное здание контейнерного типа, где помимо серверного помещения будет возможность воспользоваться туалетом. Строительство полноценного портового здания в ближайшие планы не входит.

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