Васкнарвский порт получит заправку
Строитель автозаправочной станции в Васкнарвском порту определился только с четвертой попытки - до этого у строителей было так много работы, что никто даже не подавал предложения на конкурс.
Строитель автозаправочной станции в Васкнарвском порту определился только с четвертой попытки - до этого у строителей было так много работы, что никто даже не подавал предложения на конкурс.
Теперь строитель найден, и заправка должна быть построена к концу следующего лета. Автозаправочная станция контейнерного типа предназначена как для водного, так и для наземного транспорта и будет продавать и дизель, и бензин. Строительство АЗС стоит 250000 евро, из них 50 тысяч - субсидия на рыболовство из меры "LEADER", остальные деньги поступят из кошелька волости.
В бюджете Алутагузеской волости на будущий год волостной старейшина Тауно Выхмар надеется найти деньги, чтобы установить в порту временное здание контейнерного типа, где помимо серверного помещения будет возможность воспользоваться туалетом. Строительство полноценного портового здания в ближайшие планы не входит.