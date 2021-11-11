Йыхви удвоит количество камер безопасности на улицах
Йыхвиское волостное управление решило удвоить число камер на улицах города, однако цена услуги при этом уменьшилась.
Йыхвиское волостное управление решило удвоить число камер на улицах города, однако цена услуги при этом уменьшилась.
Когда в Йыхви начал подходить к концу пятилетий договор о видеомониторинге с предыдущим оператором, волость объявила новый тендер, условием которого было, что вместо 17 прежних камер за порядком в городе в течение следующих трех лет будут следить 30 видеокамер.