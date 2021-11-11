Йыхви удвоит количество камер безопасности на улицах

Когда в Йыхви начал подходить к концу пятилетий договор о видеомониторинге с предыдущим оператором, волость объявила новый тендер, условием которого было, что вместо 17 прежних камер за порядком в городе в течение следующих трех лет будут следить 30 видеокамер.

Большой разброс цен у поставщиков видеонаблюдения

Йыхвиский тендер на услугу видеомониторинга на следующие три года выиграло ТОО "Hansavalve", запросившее 26018 евро. Самое же высокое ценовое предложение среди трех участников тендера сделало АО "Forus Security" - 109000 евро. Поскольку волостное управление рассчитывало на предполагаемую цену 40000 евро, то у сделавшего самое дешевое предложение попросили дополнительных пояснений о формировании цены, в том числе о зарплате работников. В конечном итоге тендерную комиссию удовлетворили объяснения фирмы, и предложение ТОО "Hansavalve" было признано лучшим.