Ида-Вирумаа отстает как в вакцинации, так и в тестировании учащихся

Средний по Эстонии показатель составляет, согласно собранным Министерством образования данным, 54%. Ида-Вирумаа уверенно занимает в этом рейтинге последнее место. На стоящем перед ним Сааремаа этот показатель равен 44%, а в возглавляющем рейтинг Тартумаа - 68%.

Меньше, чем в других уездах, и доля вакцинированных или перенесших заболевание среди работников школ. В Ида-Вирумаа этот показатель составляет 79%, а в среднем по Эстонии - 86%.

В Ида-Вирумаа на прошлой неделе протестировались 5383 учащихся и 1845 работников школ. В среднем в школах протестировали 58% учащихся и 89% работников. От тестирования отказались 1213 учащихся.

Экспресс-тестирование выявило в ида-вируских школах 44 позитивных результата - сорок у учащихся и четыре у работников школ.

Меньше всего тестов было сделано в Эстонии в школах Ида-Вирумаа и Пярнумаа, но это связано частично и с тем, что в этих уездах больше школ и классов находились на удаленном обучении.

Министр образования и науки Лийна Керсна отметила, что опыт других стран показал: вакцинация держит распространение вируса под контролем, а также значительно уменьшает количество случаев тяжелого течения заболевания. "Да и школы могут работать там гораздо стабильнее", - сказала она.