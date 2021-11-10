Ида-Вирумаа отстает как в вакцинации, так и в тестировании учащихся
По состоянию на конец октября в Ида-Вирумаа полностью вакцинированы или переболели коронавирусом за последние полгода всего 35% учащихся старше 12 лет.
По состоянию на конец октября в Ида-Вирумаа полностью вакцинированы или переболели коронавирусом за последние полгода всего 35% учащихся старше 12 лет.
Средний по Эстонии показатель составляет, согласно собранным Министерством образования данным, 54%. Ида-Вирумаа уверенно занимает в этом рейтинге последнее место. На стоящем перед ним Сааремаа этот показатель равен 44%, а в возглавляющем рейтинг Тартумаа - 68%.
Меньше, чем в других уездах, и доля вакцинированных или перенесших заболевание среди работников школ. В Ида-Вирумаа этот показатель составляет 79%, а в среднем по Эстонии - 86%.
В Ида-Вирумаа на прошлой неделе протестировались 5383 учащихся и 1845 работников школ. В среднем в школах протестировали 58% учащихся и 89% работников. От тестирования отказались 1213 учащихся.
Экспресс-тестирование выявило в ида-вируских школах 44 позитивных результата - сорок у учащихся и четыре у работников школ.
Меньше всего тестов было сделано в Эстонии в школах Ида-Вирумаа и Пярнумаа, но это связано частично и с тем, что в этих уездах больше школ и классов находились на удаленном обучении.
Министр образования и науки Лийна Керсна отметила, что опыт других стран показал: вакцинация держит распространение вируса под контролем, а также значительно уменьшает количество случаев тяжелого течения заболевания. "Да и школы могут работать там гораздо стабильнее", - сказала она.
По словам министра, в условиях третьей волны правительство поставило задачу держать школы открытыми как можно дольше, а также избежать всеэстонского сплошного закрытия школ. "Одна из важных мер доверия по предотвращению распространения вируса - это регулярное экспресс-тестирование всего школьного коллектива", - отметила она.