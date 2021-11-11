Пуртсеский ветропарк будет готов в 2023 году
В Пуртсе в 2023 году пять ветряков начнут производить зеленую электроэнергию.
В Пуртсе в 2023 году пять ветряков начнут производить зеленую электроэнергию.
В начале этого года "Enefit Green", предприятие "Eesti Energia" в области возобновляемой энергетики, приобрел ветроэнергетическую компанию "Raunistal", чтобы установить в ветропарке Пуртсе пять ветрогенераторов совокупной мощностью 18-20 мегаватт.
- Если все пойдет по плану, то ветропарк начнет работу в первой половине 2023 года, - сказал руководитель сферы ветроэнергетики "Enefit Green" Лаури Улм. - До сих пор мы занимались подготовительными работами и надеемся, что тендер на ветрогенераторы вскоре выйдет на финишную прямую.
Прежний собственник "Raunistal" изначально планировал установить в Пуртсе 13 ветрогенераторов, но для восьми препятствием стал земельный вопрос. Лаури Улм сказал, что "Enefit Green" не менял своих планов и ограничится пятью ветроустановками.
На вопрос, планирует ли "Enefit Green" в ближайшие годы создание в Ида-Вирумаа других ветропарков, Улм ответил, что у предприятия есть проекты развития на разных стадиях по всей стране, но сейчас они в основном в западной Эстонии.