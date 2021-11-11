Пуртсеский ветропарк будет готов в 2023 году

В начале этого года "Enefit Green", предприятие "Eesti Energia" в области возобновляемой энергетики, приобрел ветроэнергетическую компанию "Raunistal", чтобы установить в ветропарке Пуртсе пять ветрогенераторов совокупной мощностью 18-20 мегаватт.

- Если все пойдет по плану, то ветропарк начнет работу в первой половине 2023 года, - сказал руководитель сферы ветроэнергетики "Enefit Green" Лаури Улм. - До сих пор мы занимались подготовительными работами и надеемся, что тендер на ветрогенераторы вскоре выйдет на финишную прямую.

Прежний собственник "Raunistal" изначально планировал установить в Пуртсе 13 ветрогенераторов, но для восьми препятствием стал земельный вопрос. Лаури Улм сказал, что "Enefit Green" не менял своих планов и ограничится пятью ветроустановками.