Эрик Гамзеев: Переломная смена власти в городах Ида-Вирумаа
Падение центристской власти в Нарве и Кохтла-Ярве - наиболее примечательное событие недавних выборов в Эстонии.
Падение центристской власти в Нарве и Кохтла-Ярве - наиболее примечательное событие недавних выборов в Эстонии.
То, что в Таллинне в горуправление Михаила Кылварта войдут также несколько соцдемов, конечно, вполне обоснованно удостоилось большого внимания на республиканском уровне, но поскольку бразды правления во многом остаются в руках Центристской партии, то руководство столицей продолжится, если смотреть шире, прежним образом.
Зато в Нарве и Кохтла-Ярве, входящих в пятерку крупнейших городов Эстонии, происходит принципиальная смена власти. В обоих городах практически бессменные компании около четверти века хозяйничали под знаменем Центристской партии. На фоне одержанных на предыдущих выборах одна за другой 70-процентных побед крепло впечатление, что свержение этих властных династий столь же маловероятно, как поражение "Единой России" на выборах в Госдуму.
Однако на этих выборах Центристская партия все же пала. В Нарве она получила треть мест в горсобрании, в Кохтла-Ярве - менее половины. В обоих городах ее не приняли даже в новоиспеченные властные союзы.
Отомстило сформировавшееся за десятилетия практики самоуверенное убеждение, что ключевые работники городских учреждений в списке кандидатов наверняка принесут необходимые голоса. Однако нынче эта технология не сработала.
Раньше руководители этих городов могли называть виновниками местных бед центральную власть, а себя преподносить как героев, воюющих с этим злом в интересах города. Пятилетней давности приход Центристской партии к власти в стране обнулил данный козырь. Как ведь жаловаться на свою же партию?
В Нарве это поняли уже пару лет назад. Большая часть членов центристской фракции из партии вышли. Своим возвращением в Центристскую партию перед выборами они лишь подтвердили в глазах избирателя свою беспринципность.
Подобной судорожностью Центристская партия, причем при отсутствии блестящего лидера, свою привлекательность в глазах нарвских избирателей уже утратила.
Катри Райк со своим избирательным союзом убедительно повернула ситуацию в свою пользу. Поскольку с двумя местами сумела прорваться в Нарвское горсобрание также "Эстония 200", то у Райк и не возникло необходимости добиваться голосов поддержки со стороны центристов, сделавших за несколько месяцев до выборов глупый ход, сместив ее с должности мэра. Успев в течение короткого времени прорепетировать роль мэра, Райк благодаря этому обрела дополнительных сторонников.
Если слабой стороной Центристской партии было отсутствие блестящего лидера, то со списком Райк дела обстоят наоборот. Наряду с ней самой другие выделяются не столь ярко. Холодным душем стало также предъявление подозрения в скупке голосов одному из ближайших соратников Райк - реформисту Сергею Горлачу, который должен был стать председателем горсобрания. Если Райк называла скупку голосов в Нарве "общенародной игрой", то возивший избирателей в спа Горлач, очевидно, не был достаточно тренирован и приемами маскировки для подобной игры не очень-то владел.
В Кохтла-Ярве Центристской партии не хватило одного голоса для сохранения единоличной власти в горсобрании. Четыре остальные силы - соцдемы, Партия реформ, а также избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress" - сплотились в едином стремлении оставить Центристскую партию в оппозиции. Насколько удастся с перевесом всего в один голос продержаться этой пестрой компании, когда при управлении городом придется решать и другие вопросы, помимо недопущения Центристской партии к власти, - большая загадка.
Особенно если учесть, что с избирательным союзом "Progress" тесно связан злосчастный коммунальный предприниматель и политик Николай Осипенко, чьи отношения с кохтла-ярвескими властями после коррупционного процесса охладели.
Не верится, чтобы большой мечтой Осипенко, уже долгие годы известного в качестве умелого комбинатора в местной политике как Кохтла-Ярве, так и Йыхви, было помочь прийти к власти в Кохтла-Ярве соцдему Эдуарду Одинцу, не один десяток лет находившемуся в оппозиции. Именно Одинец в свое время сообщил полиции о подозрительных сделках фирм Осипенко и городских властей.
Пожалуй, в этой игре Осипенко планирует взять свое. Но как отнесется к этому Одинец, руководящий сейчас в Рийгикогу антикоррупционной комиссией? Или, к примеру, директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт, или же директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, входящие в ту же коалицию от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve"? В этом же союзе и два депутата, наказывавшиеся в уголовном порядке.
Причин для развала такого властного союза вроде бы больше, чем для его сохранения, но ведь попытаться можно. Не исключено также, что часть депутатов от Центристской партии перейдут на сторону победителя, чтобы сохранить свои должности в городских учреждениях.
В кохтла-ярвеской политике ожидаются после долгого перерыва интересные времена. Если все пойдет хорошо, то отныне может начаться новая эпоха в развитии города. Если плохо, то останется как было. А может пойти и так, как было в последние годы в Йыхви, прославившемся частыми властными переворотами из-за депутатов-перебежчиков, постоянно менявших лагеря.
Как в Нарве, так и в Кохтла-Ярве заключены коалиционные договоры без участия центристов. Однако это само по себе не означает, будто Центристская партия сдалась. В обоих городах административный аппарат остается еще под ее контролем. Поскольку объявление результатов выборов затянулось, то до важных голосований на первых заседаниях еще есть время для планирования контратак. Закладка мин под новые властные союзы, имеющие мало опыта в управлении городами, - нехитрое искусство для знатоков системы.
Новые силы подвергаются огромному давлению: избиратели хотят быстрых и ощутимых изменений. В то же время нужно укрепить власть и подобрать на важные должности способных и надежных людей. А вдобавок ко всему, самое важное на сегодня - борьба с распространением коронавируса.
Действовать придется как в шахматном блице: времени на раздумья нет, однако одним неправильным ходом можно, вопреки преимущественному положению, проиграть всю партию. Смещение власти с небольшим перевесом сил подобно щелчку по карточному домику. Однако для судьбы Ида-Вирумаа смена власти сразу в двух крупнейших городах имеет переломное значение.