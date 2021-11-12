Эрик Гамзеев: Переломная смена власти в городах Ида-Вирумаа

"Действовать приходится как в шахматном блице: времени на раздумья нет, однако одним неправильным ходом можно, вопреки преимущественному положению, проиграть всю партию". Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"

Особенно если учесть, что с избирательным союзом "Progress" тесно связан злосчастный коммунальный предприниматель и политик Николай Осипенко, чьи отношения с кохтла-ярвескими властями после коррупционного процесса охладели.

Не верится, чтобы большой мечтой Осипенко, уже долгие годы известного в качестве умелого комбинатора в местной политике как Кохтла-Ярве, так и Йыхви, было помочь прийти к власти в Кохтла-Ярве соцдему Эдуарду Одинцу, не один десяток лет находившемуся в оппозиции. Именно Одинец в свое время сообщил полиции о подозрительных сделках фирм Осипенко и городских властей.

Пожалуй, в этой игре Осипенко планирует взять свое. Но как отнесется к этому Одинец, руководящий сейчас в Рийгикогу антикоррупционной комиссией? Или, к примеру, директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт, или же директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, входящие в ту же коалицию от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve"? В этом же союзе и два депутата, наказывавшиеся в уголовном порядке.

Причин для развала такого властного союза вроде бы больше, чем для его сохранения, но ведь попытаться можно. Не исключено также, что часть депутатов от Центристской партии перейдут на сторону победителя, чтобы сохранить свои должности в городских учреждениях.

В кохтла-ярвеской политике ожидаются после долгого перерыва интересные времена. Если все пойдет хорошо, то отныне может начаться новая эпоха в развитии города. Если плохо, то останется как было. А может пойти и так, как было в последние годы в Йыхви, прославившемся частыми властными переворотами из-за депутатов-перебежчиков, постоянно менявших лагеря.

Как в Нарве, так и в Кохтла-Ярве заключены коалиционные договоры без участия центристов. Однако это само по себе не означает, будто Центристская партия сдалась. В обоих городах административный аппарат остается еще под ее контролем. Поскольку объявление результатов выборов затянулось, то до важных голосований на первых заседаниях еще есть время для планирования контратак. Закладка мин под новые властные союзы, имеющие мало опыта в управлении городами, - нехитрое искусство для знатоков системы.

Новые силы подвергаются огромному давлению: избиратели хотят быстрых и ощутимых изменений. В то же время нужно укрепить власть и подобрать на важные должности способных и надежных людей. А вдобавок ко всему, самое важное на сегодня - борьба с распространением коронавируса.