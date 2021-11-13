Государство отозвало субсидию на создание в Нарве "Мира текстиля"

На этой неделе "Delfi" написал, что руководители масштабного исторического проекта "Кренгольмский мир текстиля", запланированного на острове Кренгольм в Нарве, не выполнили важные обязательства перед государством как основным спонсором. Поэтому Государственный центр опорных услуг (RTK) решил потребовать возврата выплаченных денег и прекратить дальнейшее финансирование проекта.

Что должно было появиться на Кренгольме?

На хлопковых складах исторической прядильно-ткацкой фабрики по ул. Йоала, 21 задумывался современный визит-центр, увлекательный и захватывающий мир с интерактивной внешней и внутренней экспозицией, раскрывающей историю Кренгольма и тему текстиля.

Экспозиция должна была занять больше 2000 квадратных метров и предлагать как занятия, так и впечатления, как аутентичное оборудование с фабрики Кренгольмской мануфактуры, так и современные игровые экспонаты.