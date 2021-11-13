Сб, 13.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Государство отозвало субсидию на создание в Нарве "Мира текстиля"

"Мир текстиля" должен был появиться в комплексе хлопковых складов Кренгольмской мануфактуры. ФОТО: Eskiis / KAOS Arhitektid

Государство хочет выйти из проекта визит-центра "Мир текстиля" на Кренгольме. Девелопер не хочет смириться с решением государства.

Для подписчиков Для подписчиков

На этой неделе "Delfi" написал, что руководители масштабного исторического проекта "Кренгольмский мир текстиля", запланированного на острове Кренгольм в Нарве, не выполнили важные обязательства перед государством как основным спонсором. Поэтому Государственный центр опорных услуг (RTK) решил потребовать возврата выплаченных денег и прекратить дальнейшее финансирование проекта. 

Что должно было появиться на Кренгольме?

На хлопковых складах исторической прядильно-ткацкой фабрики по ул. Йоала, 21 задумывался современный визит-центр, увлекательный и захватывающий мир с интерактивной внешней и внутренней экспозицией, раскрывающей историю Кренгольма и тему текстиля.

Экспозиция должна была занять больше 2000 квадратных метров и предлагать как занятия, так и впечатления, как аутентичное оборудование с фабрики Кренгольмской мануфактуры, так и современные игровые экспонаты.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back