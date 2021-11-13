Государство отозвало субсидию на создание в Нарве "Мира текстиля"
Государство хочет выйти из проекта визит-центра "Мир текстиля" на Кренгольме. Девелопер не хочет смириться с решением государства.
Государство хочет выйти из проекта визит-центра "Мир текстиля" на Кренгольме. Девелопер не хочет смириться с решением государства.
На этой неделе "Delfi" написал, что руководители масштабного исторического проекта "Кренгольмский мир текстиля", запланированного на острове Кренгольм в Нарве, не выполнили важные обязательства перед государством как основным спонсором. Поэтому Государственный центр опорных услуг (RTK) решил потребовать возврата выплаченных денег и прекратить дальнейшее финансирование проекта.