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Государство открывает дорогу ветропаркам

Солнечные электростанции в последние годы появляются как грибы после дождя, ветропаркам государство только начинает придавать ускорение. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

От ветропарков местные жители впредь будут получать компенсацию за неудобства, солнечные электростанции местным общинам придется по-прежнему терпеть бесплатно.

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Ситуация с ветропарками в Ида-Вирумаа пока сложная. Смягчения ограничений на высоту ветряков - произойдет оно предположительно в 2024 году, когда благодаря новому радару Сил обороны большая часть Ида-Вирумаа будет открыта для ветряков, - ожидают ветропарки Варья и Айду в Люганузеской волости, ветропарки Тудулинна в Алутагузеской волости и большой Айдуский парк возобновляемой энергетики, располагающийся на территории обеих волостей.

До восточной границы новая радиолокационная система не дотянется, и в Тойлаской волости надежды на смягчение нет. Поэтому и не появится ветропарк Пяйте-Вайвина.

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