Государство открывает дорогу ветропаркам

Ситуация с ветропарками в Ида-Вирумаа пока сложная. Смягчения ограничений на высоту ветряков - произойдет оно предположительно в 2024 году, когда благодаря новому радару Сил обороны большая часть Ида-Вирумаа будет открыта для ветряков, - ожидают ветропарки Варья и Айду в Люганузеской волости, ветропарки Тудулинна в Алутагузеской волости и большой Айдуский парк возобновляемой энергетики, располагающийся на территории обеих волостей.