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Пандемия разбудила талант

Николай Михайлов любит не только творить прекрасное, но и охотно делится умениями с другими. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца представляет свое творчество семья Михайловых. Увлечения разные, но каждому из трех авторов есть чем заинтересовать публику.

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- Пандемия заставила искать новое занятие, - сказал на открытии выставки глава семьи Николай Михайлов. - Ковид изменил нашу привычную жизнь, заставил сидеть дома. Кто-то стал больше читать или смотреть телевизор, а кто-то попытался расширить горизонты творчества и найти что-то новое и вдохновляющее. Вот и у меня так сложилось. Досуг работающего пенсионера обычно заполнял городской оркестр - в десять лет я пришел к талантливому педагогу и музыканту Анатолию Савельеву, с тех пор там и музицирую. Сейчас репетиций почти нет, выступления редко. Чем заняться? Бродя по просторам интернета, наткнулся на страницу "Верфь на столе" - люди делают модели кораблей, самолетов, домов, церквей из дерева в миниатюре. Решил попробовать.

Работа кропотливая, но увлекло - чуть ли не каждый день просиживает за столом по два-три часа. За полтора года было создано больше десяти миниатюрных строений - от избушки Бабы-яги до знаменитых на весь мир деревянных храмов, например, 33-главый храм в Кижах. Модели выбирал тоже по фотографиям из инета. Начал "возводить" здания из спичек, пробовал и другое, но замечает, что шпажки для гриля оказались самыми удобными.

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