Пандемия разбудила талант

- Пандемия заставила искать новое занятие, - сказал на открытии выставки глава семьи Николай Михайлов. - Ковид изменил нашу привычную жизнь, заставил сидеть дома. Кто-то стал больше читать или смотреть телевизор, а кто-то попытался расширить горизонты творчества и найти что-то новое и вдохновляющее. Вот и у меня так сложилось. Досуг работающего пенсионера обычно заполнял городской оркестр - в десять лет я пришел к талантливому педагогу и музыканту Анатолию Савельеву, с тех пор там и музицирую. Сейчас репетиций почти нет, выступления редко. Чем заняться? Бродя по просторам интернета, наткнулся на страницу "Верфь на столе" - люди делают модели кораблей, самолетов, домов, церквей из дерева в миниатюре. Решил попробовать.