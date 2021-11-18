Янек Пахка: Почему союз четырех в Кохтла-Ярве так быстро развалился?

Единственная "вина" "Restart" в том, что мы остались верны своим принципам, не поддались на провокацию и ультимативные требования избирательного союза "Progress", выдвинутые сразу после подписания коалиционного соглашения.

Но давайте по порядку.

Для начала напомню, что мы, "Restart", были единственными, кто озвучил имя своего кандидата на пост мэра еще до выборов. То есть все заранее знали о том, что при положительном раскладе "Restart" будет выдвигать Виктора Андреева.

На первой встрече обсуждения коалиции представитель союза "Progress" Мария Меркулова несколько раз заверила, что "Progress" поддерживает кандидатуру Виктора Андреева на пост мэра.

Позднее она с уверенностью заявила, что в горсобрании у них не два голоса, а все шесть, поскольку представители центристского списка Антон Диев, Владимир Эвве, Тийт Лиллеметс и Светлана Колло будут голосовать так, как нужно.

И тут важно отметить, что именно тогда в самом начале переговоров Меркулова озвучила, что кандидатом на пост заместителя председателя собрания от их союза является Тийт Лиллеметс, баллотировавшийся по списку центристов.

Я думаю, только одного этого обстоятельства достаточно, чтобы жители города поняли, что никаких "тайных" переговоров с центристами у нас быть не могло хотя бы потому, что в свете упомянутых имен не было ясности, кто с кем под одним одеялом находится.

Теперь же нам предъявляют встречу с центристами, хотя, исходя из вышесказанного, ясно, что "Progress" плел интриги с представителями от списка центристов уже на ранней стадии коалиционных переговоров.

Ни для кого не секрет, что Центристская партия сделала нам предложение встретиться и мы приняли это предложение, поскольку в политике является абсолютно нормальным встречаться со всеми политическими силами, получившими мандат от жителей.

До этого с центристами встречался лидер реформистов Виталий Бородин. Союз центристов и "белок" тогда не сложился, поскольку (со слов Бородина) Корб предлагал работать по накатанному, как привыкли; Бородин же настаивал на том, что все нужно менять.

И лидер социал-демократов Эдуард Одинец, будучи опытным политиком, встретился бы с центристами, если бы получил такое предложение. И, думается, его бы не интересовало, что у некоторых депутатов из его списка после этого представление о мире разрушилось бы как карточный домик.

На встречу с центристами мы ушли после коалиционных переговоров, известив об этом партнеров по коалиции. Как мы и говорили ранее, мы не намерены были подводить своих избирателей.

К тому же, на тот момент мы знали о тех непонятных четырех центристских голосах в пользу "Progress" и участвовать в этих играх однозначно не намеревались ни тогда, ни в дальнейшем. Наш ответ центристам был опубликован в "Facebook" и озвучен на личной встрече с ними.