Янек Пахка: Почему союз четырех в Кохтла-Ярве так быстро развалился?
Я не ищу виноватых и не пытаюсь никого обвинять. Как выяснилось, сегодня только ленивый не пишет о том, что коалиция развалилась по вине "Restart".
Я не ищу виноватых и не пытаюсь никого обвинять. Как выяснилось, сегодня только ленивый не пишет о том, что коалиция развалилась по вине "Restart".
Единственная "вина" "Restart" в том, что мы остались верны своим принципам, не поддались на провокацию и ультимативные требования избирательного союза "Progress", выдвинутые сразу после подписания коалиционного соглашения.
Но давайте по порядку.
Для начала напомню, что мы, "Restart", были единственными, кто озвучил имя своего кандидата на пост мэра еще до выборов. То есть все заранее знали о том, что при положительном раскладе "Restart" будет выдвигать Виктора Андреева.
На первой встрече обсуждения коалиции представитель союза "Progress" Мария Меркулова несколько раз заверила, что "Progress" поддерживает кандидатуру Виктора Андреева на пост мэра.
Позднее она с уверенностью заявила, что в горсобрании у них не два голоса, а все шесть, поскольку представители центристского списка Антон Диев, Владимир Эвве, Тийт Лиллеметс и Светлана Колло будут голосовать так, как нужно.
И тут важно отметить, что именно тогда в самом начале переговоров Меркулова озвучила, что кандидатом на пост заместителя председателя собрания от их союза является Тийт Лиллеметс, баллотировавшийся по списку центристов.
Я думаю, только одного этого обстоятельства достаточно, чтобы жители города поняли, что никаких "тайных" переговоров с центристами у нас быть не могло хотя бы потому, что в свете упомянутых имен не было ясности, кто с кем под одним одеялом находится.
Теперь же нам предъявляют встречу с центристами, хотя, исходя из вышесказанного, ясно, что "Progress" плел интриги с представителями от списка центристов уже на ранней стадии коалиционных переговоров.
Ни для кого не секрет, что Центристская партия сделала нам предложение встретиться и мы приняли это предложение, поскольку в политике является абсолютно нормальным встречаться со всеми политическими силами, получившими мандат от жителей.
До этого с центристами встречался лидер реформистов Виталий Бородин. Союз центристов и "белок" тогда не сложился, поскольку (со слов Бородина) Корб предлагал работать по накатанному, как привыкли; Бородин же настаивал на том, что все нужно менять.
И лидер социал-демократов Эдуард Одинец, будучи опытным политиком, встретился бы с центристами, если бы получил такое предложение. И, думается, его бы не интересовало, что у некоторых депутатов из его списка после этого представление о мире разрушилось бы как карточный домик.
На встречу с центристами мы ушли после коалиционных переговоров, известив об этом партнеров по коалиции. Как мы и говорили ранее, мы не намерены были подводить своих избирателей.
К тому же, на тот момент мы знали о тех непонятных четырех центристских голосах в пользу "Progress" и участвовать в этих играх однозначно не намеревались ни тогда, ни в дальнейшем. Наш ответ центристам был опубликован в "Facebook" и озвучен на личной встрече с ними.
"Единственная "вина" "Restart" в том, что мы остались верны своим принципам, не поддались на провокацию и ультимативные требования избирательного союза "Progress", выдвинутые сразу после подписания коалиционного соглашения".Янек Пахка, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, избирательный союз "Restart Kohtla-Järve"
Коалиция четверых успешно создавалась. Мы здраво оценивали все риски, проговаривали все возможные исходы. Все! И этот тоже. Но для нас при данных обстоятельствах коалиция возможна была только в этом виде и никаком другом. И мы должны были эту пусть хрупкую, но возможность использовать, поскольку этого от нас ожидали наши избиратели.
В какой-то момент проскочила информация, якобы Валерий Корб, Рийна Иванова и Людмила Янченко ездили на "Suvi" в гости к одному очень известному бизнесмену. Ну что ж, приняли к сведению.
Но сразу после подписания коалиционного соглашения начались манипуляции в ультимативной форме внутри уже созданной коалиции: "Progress" категорически отказался поддерживать кандидатуру Андреева. Это было их принципиальным решением.
Меркулова отказалась участвовать в собраниях коалиционного совета именно потому, что они принципиально не поддерживают кандидатуру Андреева. Мы же от своего кандидата, которого ранее акцептировали все стороны коалиции, отказываться не намеревались, поскольку, как я и писал ранее, о нашем кандидате на пост мэра было известно всем заранее и большое количество людей отдали свои голоса "Restart" именно по этой причине.
"Progress" ухватился за слабый аргумент, пытаясь оправдать свой отказ от кандидатуры Андреева, ссылаясь на то, что тот якобы в прессе выставил "Progress" в негативном свете. Также, по мнению "Progress", партнеры по коалиции якобы неправильно себя вели, "тиражируя" сомнительную информацию о "Progress" в СМИ. О последнем было заявлено в минувшую субботу. В этом заявлении Меркулова сообщила, что они развязывают себе руки и в дальнейшем голосуют как считают нужным, учитывая интересы своих избирателей.
До первого заседания оставалось менее двух суток. Остальные стороны коалиционного соглашения признали, что коалиции больше нет, но в воскресенье вечером договорились, несмотря ни на что, поддержать на предстоящем голосовании Эдуарда Одинца. "Restart" свое слово сдержал.
Хочу заверить наших избирателей, "Restart" шел на выборы во благо города и будет руководствоваться интересами жителей даже в оппозиции. На каждом этапе переговоров мы были честны со своими партнерами, отвечали на все их вопросы, не увиливали.
В чем наша сила, а в контексте политики - одновременно и слабость? В том, что мы хотим сдержать обещания. Мы не за места и кресла, мы - за работу во благо. Да, мы не игроки.