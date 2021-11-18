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Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу снова стал Ааре Объяртель

Ааре Объяртель стал председателем Нарва-Йыэсууского горсобрания второй созыв подряд. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Нарва-Йыэсууское горсобрание на своем первом заседании в понедельник, 15 ноября, снова выбрало председателем Ааре Объяртеля.

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Начинающий второй срок в должности председателя Нарва-Йыэсууского горсобрания Объяртель получил 15 голосов из 17-ти, два бюллетеня были недействительными. Заместителем председателя горсобрания выбрали Инге Мушкину, за которую тоже проголосовали 15 депутатов собрания.

На обе должности было выдвинуто по одному кандидату.

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