Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу снова стал Ааре Объяртель

Начинающий второй срок в должности председателя Нарва-Йыэсууского горсобрания Объяртель получил 15 голосов из 17-ти, два бюллетеня были недействительными. Заместителем председателя горсобрания выбрали Инге Мушкину, за которую тоже проголосовали 15 депутатов собрания.