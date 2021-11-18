Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу снова стал Ааре Объяртель
Нарва-Йыэсууское горсобрание на своем первом заседании в понедельник, 15 ноября, снова выбрало председателем Ааре Объяртеля.
Нарва-Йыэсууское горсобрание на своем первом заседании в понедельник, 15 ноября, снова выбрало председателем Ааре Объяртеля.
Начинающий второй срок в должности председателя Нарва-Йыэсууского горсобрания Объяртель получил 15 голосов из 17-ти, два бюллетеня были недействительными. Заместителем председателя горсобрания выбрали Инге Мушкину, за которую тоже проголосовали 15 депутатов собрания.