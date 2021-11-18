Председателем Силламяэского горсобрания выбрали известного семейного врача Валерия Абрамовича
Председателем горсобрания города свежих морских ветров стал самый популярный местный политик и врач Валерий Абрамович.
Председателем горсобрания города свежих морских ветров стал самый популярный местный политик и врач Валерий Абрамович.
Из 20-ти присутствовавших на месте депутатов за входящего в Центристскую партию Абрамовича проголосовали 16 депутатов, а за входящего в оппозицию Дмитрия Кожемяченко отдали свой голос 4 депутата.