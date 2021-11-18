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Председателем Силламяэского горсобрания выбрали известного семейного врача Валерия Абрамовича

Валерий Абрамович (в центре). ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Председателем горсобрания города свежих морских ветров стал самый популярный местный политик и врач Валерий Абрамович.

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Из 20-ти присутствовавших на месте депутатов за входящего в Центристскую партию Абрамовича проголосовали 16 депутатов, а за входящего в оппозицию Дмитрия Кожемяченко отдали свой голос 4 депутата.

Заместителями председателя горсобрания выбрали долговременного председателя горсобраний предыдущих созывов Елену Коршунову и Игоря Малышева, они оба входят в Центристскую партию.

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