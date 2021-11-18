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Председателем Люганузеского волостного собрания стал Дмитрий Дмитриев

За Дмитрия Дмитриева проголосовали десять членов волостного собрания. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председателем волостного собрания Люганузе избран депутат Рийгикогу центрист Дмитрий Дмитриев.

Dmitri Dmitrijev. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

За Дмитриева, который был единственным кандидатом, проголосовали 10 депутатов собрания волости. Семеро депутатов от оппозиции оставили бюллетени незаполненными. 

Аналогичным оказался результат голосования на выборах заместителя председателя волостного собрания: эту должность получил Арно Страух от избирательного союза "Oma Rahva Eest". 

После выборов в Люганузе сформировался тройственный  союз власти, состоящий из Центристской партии, находившейся прежде в оппозиции, партии "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest", у которого в волостном собрании 11 мандатов из 19-ти. 

Дмитрий Дмитриев уже занимал должность председателя собрания волости Люганузе - в 2019-2020 годах. 

Кандидатом на пост старейшины волости от тройственного союза является Марья-Лийза Вейзер из "Isamaa". 

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