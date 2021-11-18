Председателем Люганузеского волостного собрания стал Дмитрий Дмитриев
Председателем волостного собрания Люганузе избран депутат Рийгикогу центрист Дмитрий Дмитриев.
Председателем волостного собрания Люганузе избран депутат Рийгикогу центрист Дмитрий Дмитриев.
За Дмитриева, который был единственным кандидатом, проголосовали 10 депутатов собрания волости. Семеро депутатов от оппозиции оставили бюллетени незаполненными.
Аналогичным оказался результат голосования на выборах заместителя председателя волостного собрания: эту должность получил Арно Страух от избирательного союза "Oma Rahva Eest".
После выборов в Люганузе сформировался тройственный союз власти, состоящий из Центристской партии, находившейся прежде в оппозиции, партии "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest", у которого в волостном собрании 11 мандатов из 19-ти.
Дмитрий Дмитриев уже занимал должность председателя собрания волости Люганузе - в 2019-2020 годах.
Кандидатом на пост старейшины волости от тройственного союза является Марья-Лийза Вейзер из "Isamaa".