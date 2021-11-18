Председателем Люганузеского волостного собрания стал Дмитрий Дмитриев

Dmitri Dmitrijev. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

За Дмитриева, который был единственным кандидатом, проголосовали 10 депутатов собрания волости. Семеро депутатов от оппозиции оставили бюллетени незаполненными.

Аналогичным оказался результат голосования на выборах заместителя председателя волостного собрания: эту должность получил Арно Страух от избирательного союза "Oma Rahva Eest".

После выборов в Люганузе сформировался тройственный союз власти, состоящий из Центристской партии, находившейся прежде в оппозиции, партии "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest", у которого в волостном собрании 11 мандатов из 19-ти.

Дмитрий Дмитриев уже занимал должность председателя собрания волости Люганузе - в 2019-2020 годах.