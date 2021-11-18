Руководителем Алутагузеского волостного собрания избран с небольшим перевесом заслуженный политик-ветеран
Председателем Алутагузеского волостного собрания с перевесом в один голос был избран Вельо Кингсеп, долговременный руководитель бывшей Мяэтагузеской волости, который четыре года назад политику оставил, однако теперь решил вернуться. За баллотировавшегося в избирательном союзе "Alutaguse" Вельо Кингсепа проголосовали восемь членов волостного собрания, а за конкурировавшего с ним реформиста Айвара Сурва - семь.