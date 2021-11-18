Руководителем Алутагузеского волостного собрания избран с небольшим перевесом заслуженный политик-ветеран

Кингсеп сказал, что согласился баллотироваться в председатели волостного собрания, так как занявший на выборах в Алутагузеской волости второе место избирательный союз "Oma Vald" отклонил договор доброй воли о сотрудничестве, в котором их лидеру Олегу Кузнецову предлагали также место председателя волостного собрания.

- В каком-то смысле хорошо, что этот договор не был заключен, ведь иллукасцы (избирательный союз "Oma Vald") продемонстрировали этим голосованием, какой стороны держатся, - сказал Кингсеп.

Голосование по кандидатуре председателя волостного собрания подтвердило, что в Алутагузеском волостном собрании нового созыва образовалось два почти равных лагеря, когда по одну сторону оказался представленный восемью депутатами и победивший на выборах ИС "Alutaguse", а по другую - ИС "Oma Vald", Партия реформ, EKRE и Центристская партия, имеющие в общем семь мест.

Предыдущие четыре года волостным собранием руководил реформист Райво Раап, который получил на выборах 33 голоса и в волостное собрание не прошел.

Кингсеп отметил, что руководить волостным собранием с таким соотношением сил будет непросто. У находящегося у власти избирательного союза тоже могут возникнуть трудности с принятием нужных решений в собрании, если, например, хотя бы один его депутат не сможет присутствовать на заседании.

- Постараемся разговаривать с людьми, искать компромиссы. Все возможно, когда люди хотят, - сказал Кингсеп. - Нет смысла осложнять свою жизнь.

Учившийся на агронома Вельо Кингсеп всю жизнь прожил в деревне Кийкла Алутагузеской волости. Он работал агрономом, заведующим отделением в совхозе и секретарем парткома. В 1989 году его выбрали председателем Мяэтагузеского сельсовета, а позднее - деревенским старейшиной.

С 2005 по 2017 год, когда в результате объединения пяти волостей была образована Алутагузеская волость, он являлся председателем Мяэтагузеского волостного собрания. В 2017 году его выбрали почетным гражданином Мяэтагузеской волости.

Осенью 2017 года Кингсеп в интервью "Северному побережью" сказал, что ему уже четырьмя годами ранее было ясно, что это - его последний срок на посту председателя волостного собрания. Четыре года назад он даже не баллотировался в Алутагузеское волостное собрание.

"Во время выборов доходит до обливания друг друга грязью, какой бы хорошей ни была компания. Я подумывал в какой-то момент о выдвижении себя как независимого кандидата, но этим я, очевидно, подвел бы людей: просто отобрал бы голоса у других и еще больше запутал бы картину", - сказал он тогда.