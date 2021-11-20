Михкель Нестор: В промышленности хватает спроса, но не рабочих рук

Рост промышленности не демонстрирует признаков замедления. Согласно последним обнародованным цифрам, в сентябре объем промышленного производства с поправкой на число рабочих дней вырос почти на 9%. К примеру, в последние месяцы объем производства вырос аж на 20% в производстве строительных материалов и в металлообрабатывающей промышленности, ненамного отстает производство электрооборудования.

Но что тут скрывать, во многих отраслях промышленности объем производства мог бы быть еще больше, если бы только хватало сырья для производства. И, конечно, по приемлемой цене.

Это подтверждают исследования конъюнктуры: никогда раньше столь большая часть промышленных предприятий не называла доступность материалов фактором, тормозящим рост бизнеса. В третьем квартале этого года, по данным исследования "Барометр промышленности", дефицит материалов стал самым важным фактором, сдерживающим рост промышленности.

Проблему промышленников быстро не решить. Как быстро разрешатся глобальные экономические затруднения, когда, кажется, всего не хватает и все дорожает, - это действительно вопрос на миллион долларов. У этой проблемы очень много граней.

Сначала увеличение спроса вслед за восстановлением после кризиса, затем несбалансированность товарообмена между США и остальным миром, что вызвало логистический кризис, потом еще рост цен на энергоносители… Кроме того, нельзя не упомянуть, что некоторые игроки очень даже довольны сложившейся ситуацией, потому что смутные времена позволяют им заламывать баснословные цены.

С людьми ситуация еще сложнее, потому что их ни на одном заводе не производят. И ситуация на рынке труда, в отличие от товарного дефицита, грозит скорее усугубиться, вместо того чтобы смягчиться.

Многие предприниматели видят единственное решение этой проблемы в трудовой миграции. Но, как мы знаем, привезти в Эстонию работников из третьих стран непросто. А из Евросоюза никто не хочет приезжать сюда работать на конвейере с учетом скромного уровня зарплат.

Если проблему предпринимателя можно понять, то в общественном плане нужно всерьез задаться вопросом, является ли наём работников за границей разумным и нужным шагом. Может быть, в промышленности можно обойтись и меньшим количеством рук?

Для промышленности единственным выходом из этого затруднительного положения представляется инвестирование.