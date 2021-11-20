- В раннем детстве на выбор повлияли родители. Мой отец - известный тренер по танцам на льду Сергей Чемоданов, - рассказывает она. - Начинала, естественно, под его крылом и мечтала о танцах, но стала фигуристкой-одиночницей, потому что он же и отговорил от танцев. Во-первых, из-за маленького роста, а во-вторых, мне всегда удавались прыжки. Мне посчастливилось заниматься в школе имени Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова - это сильнейшая школа фигурного катания, воспитавшая Албену Денкову, Максима Ставицкого, Оксану Домнину, Максима Шебалина и многих других. Я росла рядом с ними, а училась у мастеров фигурного катания, как Андрей Кислухин, Алексей Четверухин, со мной занимались не менее знаменитые хореографы Наталья Яновская и Сергей Петухов.