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Новый властный союз в Люганузе хочет увязать будущее местных школ с нижним пределом числа учащихся

Дмитрий Дмитриев стал председателем Люганузеского волостного собрания при поддержке десяти голосов от коалиционных партнеров. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В четверг Люганузеское волостное собрание выбрало своим председателем члена Рийгикогу центриста Дмитрия Дмитриева.

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Самой острой проблемой, решением которой придется заняться новому волостному собранию, является реформа образования, сказал Дмитрий Дмитриев. Именно эту тему партнеры по коалиции обсуждали дольше всего, так что договор о сотрудничестве был подписан лишь непосредственно перед первым заседанием волостного собрания нового созыва.

По словам Дмитриева, пять школ волости надо свести под общее руководство, однако экономия от этого будет, конечно, недостаточной.

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