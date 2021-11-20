Новый властный союз в Люганузе хочет увязать будущее местных школ с нижним пределом числа учащихся

Самой острой проблемой, решением которой придется заняться новому волостному собранию, является реформа образования, сказал Дмитрий Дмитриев. Именно эту тему партнеры по коалиции обсуждали дольше всего, так что договор о сотрудничестве был подписан лишь непосредственно перед первым заседанием волостного собрания нового созыва.