Бизнес-центр "Tsentraal" обретет новый облик и больше окон
Стоящий у края центральной площади Йыхви бизнес-центр "Tsentraal" к своему 20-летию обретет новый облик, в нем появится больше окон и более просторные входы.
Стоящий у края центральной площади Йыхви бизнес-центр "Tsentraal" к своему 20-летию обретет новый облик, в нем появится больше окон и более просторные входы.
Модернизация "Tsentraal", по словам руководителя Ида-Вируского региона "East Capital" Аннели Мянд, начнется в начале следующего года. Здание, построенное в 2002 году, получит новый фасад вместе с освещением.