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Бизнес-центр "Tsentraal" обретет новый облик и больше окон

Так должен будет выглядеть бизнес-центр "Tsentraal" к концу следующего лета. ФОТО: Eskiis / AJA Arhitektuur / Joonas Sarapuu

Стоящий у края центральной площади Йыхви бизнес-центр "Tsentraal" к своему 20-летию обретет новый облик, в нем появится больше окон и более просторные входы.

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Модернизация "Tsentraal", по словам руководителя Ида-Вируского региона "East Capital" Аннели Мянд, начнется в начале следующего года. Здание, построенное в 2002 году, получит новый фасад вместе с освещением.

В "Tsentraal" будет больше света

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