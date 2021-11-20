Бизнес-центр "Tsentraal" обретет новый облик и больше окон

Так должен будет выглядеть бизнес-центр "Tsentraal" к концу следующего лета. ФОТО: Eskiis / AJA Arhitektuur / Joonas Sarapuu

Стоящий у края центральной площади Йыхви бизнес-центр "Tsentraal" к своему 20-летию обретет новый облик, в нем появится больше окон и более просторные входы.