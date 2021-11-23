Анвар Самост: Разделенная власть Таллинна сулит обеим сторонам новые возможности
Образование правящей крупнейшим городом Эстонии коалиции поначалу казалось ее участникам скорее некомфортным, нежели ведущим к успеху. Однако в отдаленной перспективе может случиться, что выиграют от этого как Центристская, так и Социал-демократическая партия, и не только в контексте Таллинна, а и в масштабах республиканской политики, следующий момент истины в которой, то бишь парламентские выборы, наступит менее чем через полтора года.