Анвар Самост: Разделенная власть Таллинна сулит обеим сторонам новые возможности

Во-первых, как пресса, так и другие партии описывали утрату Центристской партией абсолютного большинства в столичном собрании как поражение, несмотря на то обстоятельство, что по сравнению с прошлым разом Центристская партия набрала даже больше голосов. Мэр и первый номер списка Михаил Кылварт, раздавая интервью на следующий день после выборов, тоже имел серьезный вид. Однако сразу было ясно, что 38 мест в горсобрании из 79-ти, по сути, немногим отличаются от абсолютного большинства, тем более что в коалицию без долгих разговоров были готовы войти как социал-демократы, так и реформисты.

По слухам, Партия реформ была более привлекательной в глазах таллиннских центристов. Однако высшее руководство партии оценивало шансы иначе, глядя на игру именно с точки зрения парламентских выборов.

Выборы в партнеры по властному союзу в Таллинне Партии реформ стали бы сигналом, что Партия реформ входит в столице, и не только, в число победителей на местных выборах. Ведущая партия Тоомпеа получила бы в свое распоряжение еще несколько хорошо видимых публичных позиций в виде заместителей мэра и старейшин городских частей. За 15 мест в горсобрании Центристской парии пришлось бы отдать в Таллинне больше, чем за шесть мест.

Председатель Центристской партии Юри Ратас якобы посоветовал привлечь к коалиции в Таллинне соцдемов и для того, чтобы исключить дополнительную маргинализацию меньшего конкурента, находящегося в хрупком положении. Социал-демократы - это единственная из пяти парламентских партий, которая в Рийгикогу нынешнего созыва ни разу не попала в правительство и с большой долей вероятности уже не попадет. Поскольку в исполнительной власти она не представлена, то и видна плохо: многие избиратели даже не знают, кто является председателем соцдемов, и с удивлением смотрели перед местными выборами на появившиеся на таллиннских улицах плакаты Индрека Саара.

Стоящее на краю площади Вабадузе здание Таллиннского горуправления - не Дом Стенбока и не суперминистерство, однако в случае правильных решений усердный заместитель мэра попадает в эфир чаще и в более позитивном контексте, чем большинство министров.

"Центристская партия использовала любую возможность, чтобы поставить под сомнение умения и авторитет Каи Каллас как руководителя". Анвар Самост, журналист

В случае еще меньшего успеха соцдемов на парламентских выборах Центристская партия только проиграла бы. Если на выборах снова победит Партия реформ, то именно она получит в парламенте несколько дополнительных мест, исходя как из внутренней логики выборной системы, так и из предположительно других предпочтений избирателей. Зато сильное выступление соцдемов - особенно в Таллинне - могло бы отобрать у Партии реформ несколько мандатов в Рийгикогу.

Самой руководимой Юри Ратасом партии опасаться успеха соцдемов не стоит. Центристская партия уже давно не является левой. На шкале оценок ценностей она куда правее соцдемов (если это определение вообще что-то значит вне узкого контекста). Их новая цель - отобрать голоса эстоноязычных и вполне зажиточных людей среднего возраста у Партии реформ, чей образ властной партии сильно пострадал за годы пребывания в оппозиции и, что неожиданно, за месяцы пребывания снова в правительстве.

Уже за месяц-полтора до местных выборов было видно, что фокус Центристской партии наведен четко, вместо прежнего дерганья. Именно Центристская партия предлагала в Таллинне избирателю с достатком выше среднего работающие решения, слабо сдабривая их идеологическим соусом. В то же время Партия реформ - если позаимствовать фразу у Меэлиса Атонена - предлагала талоны пенсионерам.

После выборов Центристская партия использовала любую возможность, чтобы поставить под сомнение умения и авторитет премьер-министра и соратника по коалиции, а также председателя Партии реформ Каи Каллас как руководителя. Это была систематическая и тактически умелая деятельность.

Однако как же решить проблему Центристской партии с уменьшением поддержки среди русскоязычных избирателей? Прежний сверхубедительный перевес ушел в прошлое, явно не предвидится также быстрого возвращения популярности партии в Ида-Вирумаа. Очевидно, назначение в Таллиннском горуправлении на места, доставшиеся Центристской партии, лишь молодых политиков с русскоязычным фоном должно послужить именно увеличению поддержки партии со стороны русскоязычных избирателей по всей Эстонии.