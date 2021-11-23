Обнаруженные в проекте ошибки перенесли завершение строительства смотровой вышки на лето
Строительство смотровой вышки в Синимяэ обойдется на треть дороже предполагавшегося и потребует от города дополнительно сто тысяч евро.
Строительство смотровой вышки в Синимяэ обойдется на треть дороже предполагавшегося и потребует от города дополнительно сто тысяч евро.
Первая смотровая вышка в Синимяэ, построенная в 2009 году, прослужить должна была лет двадцать. Однако уже через десять лет она настолько обветшала и стала опасной, что ее пришлось снести.