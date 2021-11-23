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Обнаруженные в проекте ошибки перенесли завершение строительства смотровой вышки на лето

Строительство смотровой вышки в Синимяэ приостановили, когда выяснилось, что вышку надо сделать более прочной. ФОТО: Алар Таса

Строительство смотровой вышки в Синимяэ обойдется на треть дороже предполагавшегося и потребует от города дополнительно сто тысяч евро.

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Первая смотровая вышка в Синимяэ, построенная в 2009 году, прослужить должна была лет двадцать. Однако уже через десять лет она настолько обветшала и стала опасной, что ее пришлось снести.

Для новой вышки по проекту тоже был обещан 20-летний срок службы, но, к сожалению, уже в начале строительства выявились ошибки в проекте, которые могли бы стать роковыми и для этого сооружения.

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