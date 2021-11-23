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Рок-группа "Boamadu" из Ида-Вирумаа прошла в полуфинал конкурса "Eesti laul"

В четвертьфинале произведения на конкурс были представлены музыкальными клипами. "Boamadu" запись "Mitte kauaks" проводил в Таммикуском народном доме. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Благодаря коллективной поддержке ида-вирумааских болельщиков ансамбль "Boamadu" прошел в полуфинал конкурса песни "Eesti laul".

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Йыхвиская гимназия на своей странице в "Фейсбуке" призвала в четвертьфинале "Eesti laul" болеть за ансамбль "Boamadu". "Ведь двое из этого ансамбля связаны с гимназией", - поясняет директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт. Ударник Вели Роогер - руководитель ИТ-службы учебного заведения, а певец и гитарист Пеэтер Прикс руководит группой. 

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