Рок-группа "Boamadu" из Ида-Вирумаа прошла в полуфинал конкурса "Eesti laul"
Благодаря коллективной поддержке ида-вирумааских болельщиков ансамбль "Boamadu" прошел в полуфинал конкурса песни "Eesti laul".
Благодаря коллективной поддержке ида-вирумааских болельщиков ансамбль "Boamadu" прошел в полуфинал конкурса песни "Eesti laul".
Йыхвиская гимназия на своей странице в "Фейсбуке" призвала в четвертьфинале "Eesti laul" болеть за ансамбль "Boamadu". "Ведь двое из этого ансамбля связаны с гимназией", - поясняет директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт. Ударник Вели Роогер - руководитель ИТ-службы учебного заведения, а певец и гитарист Пеэтер Прикс руководит группой.