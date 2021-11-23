Рок-группа "Boamadu" из Ида-Вирумаа прошла в полуфинал конкурса "Eesti laul"

Йыхвиская гимназия на своей странице в "Фейсбуке" призвала в четвертьфинале "Eesti laul" болеть за ансамбль "Boamadu". "Ведь двое из этого ансамбля связаны с гимназией", - поясняет директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт. Ударник Вели Роогер - руководитель ИТ-службы учебного заведения, а певец и гитарист Пеэтер Прикс руководит группой.