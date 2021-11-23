Треть школ Ида-Вирумаа проводят тестирование как в классных помещениях, так и на дому
Йыхвиская русская школа избрала комбинированное тестирование и, пойдя навстречу пожеланиям родителей, передает экспресс-тесты для учеников начальных классов домой.
Йыхвиская русская школа избрала комбинированное тестирование и, пойдя навстречу пожеланиям родителей, передает экспресс-тесты для учеников начальных классов домой.
В Йыхвиской русской школе после каникул выяснили отношение родителей учеников к экспресс-тестированию.