Треть школ Ида-Вирумаа проводят тестирование как в классных помещениях, так и на дому

- Среди родителей учеников начальных классов было очень много тех, кто отказывался от проведения тестирования в школе, поскольку боялись, что ребенок сам с этим не справится и, например, повредит себе нос. Поэтому решили выдавать ученикам начальных классов комплекты тестов на дом, - рассказала директор Ирина Шульгина.