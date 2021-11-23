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Треть школ Ида-Вирумаа проводят тестирование как в классных помещениях, так и на дому

В большинстве школ учащиеся проходят экспресс-тестирование в классных помещениях. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиская русская школа избрала комбинированное тестирование и, пойдя навстречу пожеланиям родителей, передает экспресс-тесты для учеников начальных классов домой.

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В Йыхвиской русской школе после каникул выяснили отношение родителей учеников к экспресс-тестированию.

- Среди родителей учеников начальных классов было очень много тех, кто отказывался от проведения тестирования в школе, поскольку боялись, что ребенок сам с этим не справится и, например, повредит себе нос. Поэтому решили выдавать ученикам начальных классов комплекты тестов на дом, - рассказала директор Ирина Шульгина.

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