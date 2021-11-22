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В Силламяэ выборы заместителей председателя пошли насмарку

Елена Коршунова. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Силламяэское горсобрание во вторник вновь будет выбирать заместителей председателя горсобрания, так как на прошлой неделе на выборах заместителей были нарушены процедурные правила.

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Силламяэское горсобрание в прошлый вторник выбрало своим председателем известного врача Валерия Абрамовича, являвшегося кандидатом от Центристской партии. После этого он приступил к проведению выборов заместителей. Ими стали кандидат от Центристской партии Елена Коршунова и кандидат от социал-демократов Игорь Сухаруков, опередивший другого кандидата Центристской партии Араика Карапетяна на один голос.

Позднее выяснилось, что на выборах заместителей председателя горсобрание нарушило действующие процедурные правила. На выборах двух заместителей каждый депутат должен отдать два голоса, и выбранным окажется кандидат, который получит более половины голосов. А председатель Силламяэского горсобрания провел выборы таким образом, что у каждого депутата имелся только один голос, и тем самым ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов.

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