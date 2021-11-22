В Силламяэ выборы заместителей председателя пошли насмарку
Силламяэское горсобрание во вторник вновь будет выбирать заместителей председателя горсобрания, так как на прошлой неделе на выборах заместителей были нарушены процедурные правила.
Силламяэское горсобрание во вторник вновь будет выбирать заместителей председателя горсобрания, так как на прошлой неделе на выборах заместителей были нарушены процедурные правила.
Силламяэское горсобрание в прошлый вторник выбрало своим председателем известного врача Валерия Абрамовича, являвшегося кандидатом от Центристской партии. После этого он приступил к проведению выборов заместителей. Ими стали кандидат от Центристской партии Елена Коршунова и кандидат от социал-демократов Игорь Сухаруков, опередивший другого кандидата Центристской партии Араика Карапетяна на один голос.