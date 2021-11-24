Максима Ильина единогласно выбрали мэром Нарва-Йыэсуу

Городское собрание Нарва-Йыэсуу выбрало на должность мэра курортного города Максима Ильина. За него проголосовали все 17 участвовавших в заседании членов горсобрания.

Находящиеся в Нарва-Йыэсууском горсобрании в оппозиции депутаты от Центристской партии Эстонии своего кандидата не выдвигали.

Беспартийный Максим Ильин, нынче в октябре избранный в горсобрание первым номером избирательного союза "Ühine Kodu", является на данный момент в Нарва-Йыэсуу самым популярным местным политиком. "Ühine Kodu" по числу голосов и полученных мандатов оставил далеко позади конкурирующий список Центристской партии - двенадцать против пяти.

На политическую арену Максим Ильин вышел впервые в 2013 году, тогда 26-летним избравшись в Вайвараское волостное собрание. После этого он перешел в состав Вайвараской волостной управы, а в октябре 2014 года дополнительно нагрузил себя членством в управе соседнего города Нарва-Йыэсуу. С мая 2015 года Ильин был на должности вице-мэра Нарва-Йыэсуу, с 25 октября 2016 года исполнял обязанности мэра, а в ноябре того же года впервые стал мэром.

В 2017 году Вайвараская волость и город Нарва-Йыэсуу, которыми управлял на той или иной должности Максим Ильин, объединились в рамках республиканской административной реформы.

Мэр Максим Ильин в прошлом традиционно входил в список самоуправленческих руководителей с самыми низкими зарплатами. Сегодня же оклад мэра Нарва-Йыэсуу утвержден в размере 4000 евро в месяц.