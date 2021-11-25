Пт, 26.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Ахтме установили торговые домики

В Ахтме будет новая торговая площадка с десятью домиками. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На бульваре Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве появились десять деревянных домиков, которые будут использовать как для постоянно действующей рыночной торговли, так и для проведения ярмарок.

Для подписчиков Для подписчиков

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, строительство торговой площадки было запланировано в проекте развития Ахтмеской части и стало возможным благодаря участию города в проекте "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг". Он реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой.

Стоимость проекта для Кохтла-Ярве составляет 107 тысяч евро, из которых только десять процентов финансирует сам город.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back