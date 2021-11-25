В Ахтме установили торговые домики
На бульваре Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве появились десять деревянных домиков, которые будут использовать как для постоянно действующей рыночной торговли, так и для проведения ярмарок.
На бульваре Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве появились десять деревянных домиков, которые будут использовать как для постоянно действующей рыночной торговли, так и для проведения ярмарок.
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, строительство торговой площадки было запланировано в проекте развития Ахтмеской части и стало возможным благодаря участию города в проекте "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг". Он реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой.