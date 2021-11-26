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Неделя молодежной работы учит пользоваться интернетом с умом

Маарья-Лийза Лепсалу и Берт Цапов напоминают молодым, что нынешние их публикации могут в будущем болезненно сказаться при приеме на работу. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Сначала подумай, а потом публикуй", - объясняет пользователям смарт-устройств работник Вокаского открытого молодежного центра Берт Цапов.

Темой нынешней молодежной недели являются духовное здоровье и дигитальная безопасность. Молодежные работники Тойлаской волости решили отправиться в Тойласкую гимназию и провести инфочасы "Targalt ja turvaliselt internetis" ("Умно и безопасно в интернете").

- Мы видим, что молодежь долго сидит в смарт-устройствах и часто бездумно делится своими личными данными и фотографиями. Эти публикации в будущем могут больно отозваться, например, в вопросе приема на работу, - говорит волостной руководитель молодежной работы Маарья-Лийза Лепсалу.

- Сначала подумай, а потом публикуй, - дополняет ее работник Вокаского открытого молодежного центра Берт Цапов.

Молодежные работники обнаружили и попытки кибериздевок. "Иногда создавали в инстаграме закрытый аккаунт и выбирали, кого туда пригласить. Из-за этого возникали конфликты и обиды, поскольку были молодые, которые хотели туда попасть, но остались "за дверями", - приводит пример Лепсалу.

Молодежные центры изо всех сил стараются предлагать альтернативу смарт-устройствам. В субботу молодежный центр Вока приглашает на день открытых дверей как детей, так и взрослых. С 11.00 до 17.00 состоятся показательный урок кружка барабанщиков, клуб мастеров, там можно будет познакомиться с молодежными работниками, посмотреть кинофильм и фэнтези-комедию.

- Молодые так долго сидели по домам, изолировавшись от общения. Молодежный центр предлагает возможность пообщаться друг с другом и что-то сообща предпринять, - говорит Лепсалу.

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