Неделя молодежной работы учит пользоваться интернетом с умом

Темой нынешней молодежной недели являются духовное здоровье и дигитальная безопасность. Молодежные работники Тойлаской волости решили отправиться в Тойласкую гимназию и провести инфочасы "Targalt ja turvaliselt internetis" ("Умно и безопасно в интернете").

- Мы видим, что молодежь долго сидит в смарт-устройствах и часто бездумно делится своими личными данными и фотографиями. Эти публикации в будущем могут больно отозваться, например, в вопросе приема на работу, - говорит волостной руководитель молодежной работы Маарья-Лийза Лепсалу.

- Сначала подумай, а потом публикуй, - дополняет ее работник Вокаского открытого молодежного центра Берт Цапов.

Молодежные работники обнаружили и попытки кибериздевок. "Иногда создавали в инстаграме закрытый аккаунт и выбирали, кого туда пригласить. Из-за этого возникали конфликты и обиды, поскольку были молодые, которые хотели туда попасть, но остались "за дверями", - приводит пример Лепсалу.

Молодежные центры изо всех сил стараются предлагать альтернативу смарт-устройствам. В субботу молодежный центр Вока приглашает на день открытых дверей как детей, так и взрослых. С 11.00 до 17.00 состоятся показательный урок кружка барабанщиков, клуб мастеров, там можно будет познакомиться с молодежными работниками, посмотреть кинофильм и фэнтези-комедию.