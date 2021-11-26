Ида-Вирумаа потихоньку догоняет остальную Эстонию по уровню вакцинации

В Ида-Вирумаа хотя бы одну дозу вакцины получили около 53 процентов жителей. Средний по Эстонии показатель - 62 процента. Причем, например, в середине августа Ида-Вирумаа отставал по уровню вакцинации от остальной Эстонии почти на треть.

Ида-Вирумаа уже не находится на расстоянии "светового года" и от других уездов, где доля вакцинированных ниже среднего по Эстонии. Например, в Вырумаа и Валгамаа этот показатель всего на четыре процента выше нашего.

По словам руководителя Идаского регионального центра Департамента здоровья Марье Муузикус, вакцинация очень активно проходила в попечительских домах. "Благодаря тому, что подавляющее большинство клиентов уже привились и в третий раз, там вирус не распространялся даже тогда, когда попадал туда через кого-то из работников", - сказала она.

Муузикус похвалила также проводимую на крупнейших предприятиях уезда вакцинацию работников. "Во время предыдущей волны в Ида-Вирумаа было очень много очагов на рабочих местах, теперь же их значительно меньше и их быстро берут под контроль", - отметила она. Например, на самом крупном предприятии Ида-Вирумаа - "Enefit Power", объединяющем шахты, заводы масел и электростанции "Eesti Energia", - вакцинировано около 90 процентов работников.

По словам Муузикус, сейчас коронавирус распространяется через школьников, с которыми он попадает и в семьи. Но если члены семьи вакцинированы, то они не заражаются с такой легкостью, как раньше, или же в случае заражения болеют легче.

Уровень зараженности в Ида-Вирумаа упал, и сейчас он даже ниже, чем в остальной Эстонии. Если в течение последних семи дней среднее количество зараженных составляло в Эстонии 681 человек на 100000 жителей, то в Ида-Вирумаа - 512. Ниже, чем в Ида-Вирумаа, уровень зараженности сейчас только на Хийумаа и Сааремаа.