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В Йыхви отмечается уникальная дата

Монумент павшим в Освободительной войне находится в Йыхви. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

30 ноября в 12.00 людей ждут к монументу погибшим героям Освободительной войны, чтобы отметить уникальную дату.

30 ноября Эстонская Республика к числу прожитых в свободе дней может добавить еще один. Общее число дней, прожитых за четыре военных оккупации, составляет 18950. Эстония пережила две короткие немецкие оккупации и две оккупации СССР, вторая из которых длилась более сорока лет.

Если в дальнейшем не будет новой военной оккупации, то 30 ноября - дата неповторимая. Светлое время наступило после долгой тьмы, и с каждым днем свет набирает силу. Инициаторами нынешнего дня выступают шесть обществ исторической памяти Эстонии, среди которых Общество охраны памятников старины, Общество флага Эстонии и Общество генерала Йохана Лайдонера.

Общества призывают поднять на своих домах сине-черно-белые флаги на восходе солнца, а в полдень собраться у памятника погибшим в Освободительной войне, чтобы под звуки церковного колокола зажечь свечи и возложить цветы к подножию памятника. Так мы сможем выразить свою молчаливую благодарность за свободу.

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