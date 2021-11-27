В Йыхви отмечается уникальная дата
30 ноября в 12.00 людей ждут к монументу погибшим героям Освободительной войны, чтобы отметить уникальную дату.
30 ноября в 12.00 людей ждут к монументу погибшим героям Освободительной войны, чтобы отметить уникальную дату.
30 ноября Эстонская Республика к числу прожитых в свободе дней может добавить еще один. Общее число дней, прожитых за четыре военных оккупации, составляет 18950. Эстония пережила две короткие немецкие оккупации и две оккупации СССР, вторая из которых длилась более сорока лет.
Если в дальнейшем не будет новой военной оккупации, то 30 ноября - дата неповторимая. Светлое время наступило после долгой тьмы, и с каждым днем свет набирает силу. Инициаторами нынешнего дня выступают шесть обществ исторической памяти Эстонии, среди которых Общество охраны памятников старины, Общество флага Эстонии и Общество генерала Йохана Лайдонера.
Общества призывают поднять на своих домах сине-черно-белые флаги на восходе солнца, а в полдень собраться у памятника погибшим в Освободительной войне, чтобы под звуки церковного колокола зажечь свечи и возложить цветы к подножию памятника. Так мы сможем выразить свою молчаливую благодарность за свободу.