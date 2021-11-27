В Йыхви отмечается уникальная дата

30 ноября Эстонская Республика к числу прожитых в свободе дней может добавить еще один. Общее число дней, прожитых за четыре военных оккупации, составляет 18950. Эстония пережила две короткие немецкие оккупации и две оккупации СССР, вторая из которых длилась более сорока лет.

Если в дальнейшем не будет новой военной оккупации, то 30 ноября - дата неповторимая. Светлое время наступило после долгой тьмы, и с каждым днем свет набирает силу. Инициаторами нынешнего дня выступают шесть обществ исторической памяти Эстонии, среди которых Общество охраны памятников старины, Общество флага Эстонии и Общество генерала Йохана Лайдонера.