Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей в Конью
В аварии на шоссе Таллинн-Нарва под Силламяэ, в Конью, в воскресенье столкнулись четыре автомобиля, сообщает портал rus.err.ee.
В аварии на шоссе Таллинн-Нарва под Силламяэ, в Конью, в воскресенье столкнулись четыре автомобиля, сообщает портал rus.err.ee.
По предварительным данным, ехавший в сторону Нарвы автомобиль Mitsubishi Colt, которым управляла 62-летняя женщина, задел ехавший перед ним автомобиль Volkswagen Passat, который начал тормозить. За рулем Volkswagen Passat был 40-летний мужчина.
Вследствие столкновения Mitsubishi выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Citroen C4, которым управляла 46-летняя женщина. От этого удара Mitsubishi выбросило на ехавший в сторону Нарвы Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 45-летний мужчина.
В ДТП пострадали и было доставлены с места происшествия в больницу 62-летняя женщина, управлявшая Mitsubishi, и четыре человека, находившиеся в Citroen – водитель, 45-летняя женщина, а также пассажиры, женщины 45 и 43 лет и 11-летняя девочка.
Водители автомобилей Volkswagen не пострадали.
Все водители были трезвы и имеют право на управление автомобилем, на автомобилях была зимняя резина.
Из-за аварии движение по шоссе в воскресенье было перекрыто на три часа в обоих направлениях.