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Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей в Конью

Полиция. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В аварии на шоссе Таллинн-Нарва под Силламяэ, в Конью, в воскресенье столкнулись четыре автомобиля, сообщает портал rus.err.ee.

По предварительным данным, ехавший в сторону Нарвы автомобиль Mitsubishi Colt, которым управляла 62-летняя женщина, задел ехавший перед ним автомобиль Volkswagen Passat, который начал тормозить. За рулем Volkswagen Passat был 40-летний мужчина.

Вследствие столкновения Mitsubishi выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Citroen C4, которым управляла 46-летняя женщина. От этого удара Mitsubishi выбросило на ехавший в сторону Нарвы Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В ДТП пострадали и было доставлены с места происшествия в больницу 62-летняя женщина, управлявшая Mitsubishi, и четыре человека, находившиеся в Citroen – водитель, 45-летняя женщина, а также пассажиры, женщины 45 и 43 лет и 11-летняя девочка.

Водители автомобилей Volkswagen не пострадали.

Все водители были трезвы и имеют право на управление автомобилем, на автомобилях была зимняя резина.

Из-за аварии движение по шоссе в воскресенье было перекрыто на три часа в обоих направлениях.

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