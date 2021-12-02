Даже зверей можно научить вежливости

Быть вежливым непросто, особенно если жизненного опыта еще почти нет. Герои новой сказки, среди которых немало зверей, стараются научиться вежливому и правильному поведению.

Вопреки ожиданиям ввиду действующих ограничительных требований создателя спектакля режиссера Юлию Попову и артистов порадовало, что публики собралось много, взрослые и дети с удовольствием смотрели спектакль и не жалели аплодисментов.

По словам Юлии, пьеса давно ждала своего часа на ее заветной полке, начали репетировать весной, но из-за пандемии юные театралы долго не могли собираться вместе, но общались виртуально и каждый из студийцев трудился над своей ролью.

- Осенью удалось приступить к репетициям на сцене. Премьера планировалась в октябре на фестивале "Золотая рыбка" в Нарве, но из-за болезни некоторых артистов поехать не смогли, - сожалеет режиссер. - Выступили на домашней сцене, покажем эту добрую сказку на весенних фестивалях, и обязательно повторим, когда снимут ограничения, - многие желающие не смогли ее увидеть.