Даже зверей можно научить вежливости
В клубе Сомпа прошла премьера спектакля "Наше вам с кисточкой" - детская театральная студия "Сийликесед" представила веселую и поучительную историю.
В клубе Сомпа прошла премьера спектакля "Наше вам с кисточкой" - детская театральная студия "Сийликесед" представила веселую и поучительную историю.
Быть вежливым непросто, особенно если жизненного опыта еще почти нет. Герои новой сказки, среди которых немало зверей, стараются научиться вежливому и правильному поведению.
Вопреки ожиданиям ввиду действующих ограничительных требований создателя спектакля режиссера Юлию Попову и артистов порадовало, что публики собралось много, взрослые и дети с удовольствием смотрели спектакль и не жалели аплодисментов.
По словам Юлии, пьеса давно ждала своего часа на ее заветной полке, начали репетировать весной, но из-за пандемии юные театралы долго не могли собираться вместе, но общались виртуально и каждый из студийцев трудился над своей ролью.
- Осенью удалось приступить к репетициям на сцене. Премьера планировалась в октябре на фестивале "Золотая рыбка" в Нарве, но из-за болезни некоторых артистов поехать не смогли, - сожалеет режиссер. - Выступили на домашней сцене, покажем эту добрую сказку на весенних фестивалях, и обязательно повторим, когда снимут ограничения, - многие желающие не смогли ее увидеть.
В студии "Сийликесед", действующей в Сомпа почти два десятилетия, занимаются 11 юных артистов разного возраста, от шести лет до 21 года. Это не только жители микрорайона, приезжают также из других частей города. После премьеры дружный коллектив активно готовится к зимним праздникам - новая добрая сказка также будет полна волшебства.