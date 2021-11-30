Старейшина Марья-Лийза Вейзер хочет повернуть власть в Люганузе лицом к народу
Люганузеское волостное собрание в пятницу утвердило в должности как старейшину и волостное управление, так и председателей постоянных комиссий.
Люганузеское волостное собрание в пятницу утвердило в должности как старейшину и волостное управление, так и председателей постоянных комиссий.
За Марью-Лийзу Вейзер ("Isamaa"), единственного кандидата на пост старейшины, из 18 присутствовавших депутатов проголосовали одиннадцать, семь - против.