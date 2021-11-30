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Старейшина Марья-Лийза Вейзер хочет повернуть власть в Люганузе лицом к народу

Марья-Лийза Вейзер придерживается мнения, что волостное управление должно больше прежнего общаться с народом и выслушивать его. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание в пятницу утвердило в должности как старейшину и волостное управление, так и председателей постоянных комиссий.

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За Марью-Лийзу Вейзер ("Isamaa"), единственного кандидата на пост старейшины, из 18 присутствовавших депутатов проголосовали одиннадцать, семь - против.

Марья-Лийза Вейзер имеет опыт работы на посту председателя волостного собрания. До административной реформы она в 2013-2017 годах возглавляла Люганузеское волостное собрание; после реформы, в период между двумя властными переворотами находилась в этой должности месяц (в 2018 году с мая до начала июня).

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