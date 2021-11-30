Старейшина Марья-Лийза Вейзер хочет повернуть власть в Люганузе лицом к народу

За Марью-Лийзу Вейзер ("Isamaa"), единственного кандидата на пост старейшины, из 18 присутствовавших депутатов проголосовали одиннадцать, семь - против.

Марья-Лийза Вейзер имеет опыт работы на посту председателя волостного собрания. До административной реформы она в 2013-2017 годах возглавляла Люганузеское волостное собрание; после реформы, в период между двумя властными переворотами находилась в этой должности месяц (в 2018 году с мая до начала июня).