Медсестру Оксану знают и благодарят многие дети

В этом году Ида-Вируской центральной больнице исполнилось 18 лет. Согласно традиции, годовщину отметили выражением признания лучшим работникам, в том числе награждением лучших работников сестринского дела. Одним из них стала Оксана Тассинкевич.

Оксана работает в детском отделении больницы десять лет. За это время для сотен маленьких пациентов она на время становилась "тетей". "Так чаще всего называют нас, медсестер, детки, иногда кто-то и тетей-врачом назовет, они ведь как понимают - раз ты у его постели, значит, врач", - с улыбкой рассказывает она.