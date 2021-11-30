Медсестру Оксану знают и благодарят многие дети
"Благодарность от детей, которые уходят от нас здоровыми, ни с чем не сравнится", - отмечает Оксана Тассинкевич, говоря о своей работе в детском отделении Ида-Вируской центральной больницы.
"Благодарность от детей, которые уходят от нас здоровыми, ни с чем не сравнится", - отмечает Оксана Тассинкевич, говоря о своей работе в детском отделении Ида-Вируской центральной больницы.
В этом году Ида-Вируской центральной больнице исполнилось 18 лет. Согласно традиции, годовщину отметили выражением признания лучшим работникам, в том числе награждением лучших работников сестринского дела. Одним из них стала Оксана Тассинкевич.