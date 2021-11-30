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Медсестру Оксану знают и благодарят многие дети

По мнению Оксаны Тассинкевич, дети - самые благодарные пациенты. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Благодарность от детей, которые уходят от нас здоровыми, ни с чем не сравнится", - отмечает Оксана Тассинкевич, говоря о своей работе в детском отделении Ида-Вируской центральной больницы.

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В этом году Ида-Вируской центральной больнице исполнилось 18 лет. Согласно традиции, годовщину отметили выражением признания лучшим работникам, в том числе награждением лучших работников сестринского дела. Одним из них стала Оксана Тассинкевич.

Оксана работает в детском отделении больницы десять лет. За это время для сотен маленьких пациентов она на время становилась "тетей". "Так чаще всего называют нас, медсестер, детки, иногда кто-то и тетей-врачом назовет, они ведь как понимают - раз ты у его постели, значит, врач", - с улыбкой рассказывает она.

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