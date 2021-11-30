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Тауно Выхмар с небольшим перевесом стал старейшиной Алутагузеской волости

Старейшиной Алутагузеской волости Тауно Выхмар был более четырех лет. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Тауно Выхмар вновь стал старейшиной Алутагузеской волости, но сторонников у него в волостном собрании сейчас лишь на одного больше, чем у оппонентов.

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За Выхмара проголосовали восемь депутатов из его избирательного союза "Alutaguse", за реформиста Айвара Сурва - остальные семь депутатов. Когда Выхмар четыре года назад пришел на должность алутагузеского волостного старейшины, то его избрание поддержали 13 человек.

Такой же расклад сил, как и при выборе волостного старейшины, - 8:7 - оказался и на выборах председателя волостного собрания. Кандидат от ИС "Alutaguse" Вельо Кингсеп набрал восемь голосов, Айвар Сурва - семь. Оппозицию в Алутагузеском волостном собрании составляют ИС "Oma Vald", Партия реформ и EKRE.

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