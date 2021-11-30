Тауно Выхмар с небольшим перевесом стал старейшиной Алутагузеской волости

За Выхмара проголосовали восемь депутатов из его избирательного союза "Alutaguse", за реформиста Айвара Сурва - остальные семь депутатов. Когда Выхмар четыре года назад пришел на должность алутагузеского волостного старейшины, то его избрание поддержали 13 человек.