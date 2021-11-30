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Книга о короле сланца вышла и на русском языке

В субботу на проходившей в ДК Кохтла-Ярве презентации книги Эндель Паап обнаружил свой большой портрет. Рядом автор книги Райво Лотт. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Книга о ключевой фигуре сланцевой промышленности Эстонии Вяйно Вийлупе вышла в этом месяце в дополненном виде и на русском языке.

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Автор книги Райво Лотт отмечает, что, по сравнению с вышедшей три года назад книгой на эстонском языке, к нынешнему русскоязычному варианту добавлены и воспоминания работавших с Вийлупом горных инженеров Владимира Шалашинского и Александра Тульчинского.

Паап: Вийлупу помогали смелость и кураж

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