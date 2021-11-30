Книга о короле сланца вышла и на русском языке
Книга о ключевой фигуре сланцевой промышленности Эстонии Вяйно Вийлупе вышла в этом месяце в дополненном виде и на русском языке.
Книга о ключевой фигуре сланцевой промышленности Эстонии Вяйно Вийлупе вышла в этом месяце в дополненном виде и на русском языке.
Автор книги Райво Лотт отмечает, что, по сравнению с вышедшей три года назад книгой на эстонском языке, к нынешнему русскоязычному варианту добавлены и воспоминания работавших с Вийлупом горных инженеров Владимира Шалашинского и Александра Тульчинского.