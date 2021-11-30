Мартин Репинский стал подрабатывать таксистом

"В прошлом я часто был клиентом Bolt, и теперь захотел посмотреть, как это выглядит изнутри. Бывают случаи, когда ты не хочешь сидеть дома, а хочешь общаться с людьми, и это действительно отличная возможность", - сказал Репинский.

"Не последняя причина и деньги. Все, что я зарабатываю, я использую для инвестиций. Я поставил себе такую ​​цель".

Хотя Репинский не оспаривает, что зарплата члена Рийгикогу достаточно высока, по его словам, никогда не бывает такого, что денег слишком много. "Но для меня главный мотиватор - не деньги, хотя, конечно, это тоже важно".

По его словам, люди по-разному реагируют, увидев его за рулем вызванной машины.

"Некоторые спрашивают, действительно ли это я? Некоторые очень удивляются. Другие расслабляются, но много говорят о политике, предлагают, чем я должен заняться в Рийгикогу. В каком-то смысле, это тоже работа члена Рийгикогу - общаться с людьми, это очень хорошо помогает в работе".

В течение пяти дней Репинский совершил около 120 поездок. Самая длинная поездка была из Виймси в центр города.