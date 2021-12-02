Кохтла-Ярвеский ледовый холл в этом году не откроют

Новую крышу в ледовом холле возводит тартуская фирма "Savekate", реконструкция обходится городу без малого в три миллиона евро (с налогом). В эту сумму входят разборочные работы, усиление фундаментов, устройство кровли, электрика в зале, обшивка потолков акустическими плитами, защита от молнии и противопожарная автосигнализация. Договор был подписан 2 июля, работы строители должны были выполнить за пять месяцев, то есть завершить в декабре. Но этого не случится.

- Генподрядчик ходатайствовал о продлении сроков по объективной причине - задержалась поставка несущего профиля, из-за чего невозможно было выполнять и многие другие действия на объекте, - объясняет советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс. - В Министерстве финансов дали добро (реконструкция производится на выделенные государством средства в качестве поддержки. - И.К.), и городские власти пошли навстречу, согласовав новые сроки, обоснованные строителями. К концу ноября все основные работы на объекте сделаны, в ближайшие дни закроют оставшуюся часть крыши. После этого можно будет приступать к укладке пирога крыши и внутренним работам.