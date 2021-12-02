Кохтла-Ярвеский ледовый холл в этом году не откроют
Срок сдачи спортивного объекта передвинули на февраль. Это означает, что кохтла-ярвеским спортивным клубам еще почти три месяца придется арендовать ледовые площадки в других городах.
Срок сдачи спортивного объекта передвинули на февраль. Это означает, что кохтла-ярвеским спортивным клубам еще почти три месяца придется арендовать ледовые площадки в других городах.
Новую крышу в ледовом холле возводит тартуская фирма "Savekate", реконструкция обходится городу без малого в три миллиона евро (с налогом). В эту сумму входят разборочные работы, усиление фундаментов, устройство кровли, электрика в зале, обшивка потолков акустическими плитами, защита от молнии и противопожарная автосигнализация. Договор был подписан 2 июля, работы строители должны были выполнить за пять месяцев, то есть завершить в декабре. Но этого не случится.