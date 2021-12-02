Зимние центры откроются раньше обычного
На лыжные трассы Паннъярве уже можно выйти в хорошем снаряжении; в Кивиылиском горнолыжном центре начали работу снежные пушки и сезон планируется открыть на следующей неделе.
На лыжные трассы Паннъярве уже можно выйти в хорошем снаряжении; в Кивиылиском горнолыжном центре начали работу снежные пушки и сезон планируется открыть на следующей неделе.
В Кивиылиском приключенческом центре производство снега началось в среду вечером. Если бы не мешал сильный ветер, то снежные пушки можно было бы включить и раньше - минусовая температура позволяла.