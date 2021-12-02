Чт, 2.12.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Зимние центры откроются раньше обычного

Трассовая машина вовсю работала в Паннъярве и вчера. Лыжники признают условия хорошими. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На лыжные трассы Паннъярве уже можно выйти в хорошем снаряжении; в Кивиылиском горнолыжном центре начали работу снежные пушки и сезон планируется открыть на следующей неделе.

Для подписчиков Для подписчиков

В Кивиылиском приключенческом центре производство снега началось в среду вечером. Если бы не мешал сильный ветер, то снежные пушки можно было бы включить и раньше - минусовая температура позволяла. 

В предыдущем сезоне Кивиылиский горнолыжный центр открыл свои склоны 5 января; теперь это удастся сделать почти на месяц раньше. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back