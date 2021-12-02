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Тендер на видеонаблюдение в Йыхви: все предложения оспорены

По результатам конкурса волостное управление закупает у фирмы-оператора только видеоизображение, а вся система является собственностью предприятия. Видеоизображение передается напрямую в полицию, но самоуправление может при необходимости запросить запись видеонаблюдения. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Все предложения, поступившие на конкурс госпоставки на видеонаблюдение в Йыхви, оспорены со стороны фирм, принимавших участие в конкурсе.

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В связи с завершением пятилетнего договора на осуществление видеонаблюдения в городе Йыхви с предыдущим партнером, волость объявила новый тендер, условием которого было вместо прежних 17 камер установить на предстоящие три года 30 камер.

Фирма, занявшая второе место, оспорила результаты конкурса

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