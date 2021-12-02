Тендер на видеонаблюдение в Йыхви: все предложения оспорены
Все предложения, поступившие на конкурс госпоставки на видеонаблюдение в Йыхви, оспорены со стороны фирм, принимавших участие в конкурсе.
Все предложения, поступившие на конкурс госпоставки на видеонаблюдение в Йыхви, оспорены со стороны фирм, принимавших участие в конкурсе.
В связи с завершением пятилетнего договора на осуществление видеонаблюдения в городе Йыхви с предыдущим партнером, волость объявила новый тендер, условием которого было вместо прежних 17 камер установить на предстоящие три года 30 камер.