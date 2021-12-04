Фирме по дорожному уходу велели привести улицы в порядок

Соответствующий акт проверки отправили фирме по уходу за улицами "N&V", предоставив ей время на устранение недостатков до вчерашнего дня. "Чего-то критического не было, можно сказать, что оператор справился удовлетворительно. Видно, первый снег - это всегда тяжело", - сказал специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм.

После прошедших в начале недели снегопадов снег несколько дней не убирался в Йыхвиском парке. "По договору, оператор должен убирать и там, но я сам придержал его, ведь обычно местные лыжники прокладывают там свои лыжни и мы учитываем их пожелания. Но на этот раз никакой информации от лыжников не поступило, и теперь дорожки в парке расчищены", - отметил Тамм.