ЧИТАТЬ
Ийзакуский музей объединил эстонскую национальную кухню с языковым погружением
СТАТЬЮ
Первым делом на кулинарно-языковом занятии взялись за разделку рыбы из Чудского. На переднем плане с лещом Елена Букина (слева) и Лайне Алтмяэ, рядом нарезают лук Сергей и Наталья Тумановы, луковые кольца укладывает подушкой Мари Оолберг.
Когда вы последний раз ели гороховую кашу? А булочку на закваске? Или запеченную в духовке рыбу на луковой подушке? В Ийзакуском музее возвращают к жизни старинные рецепты и показывают, как просто внести разнообразие в здоровое питание.
ся довольно много, чтобы подготовить для рыбы приличную подушку. А нужна подушка для того, чтобы рыба на сковороде "не плавала".