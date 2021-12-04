Когда вы последний раз ели гороховую кашу? А булочку на закваске? Или запеченную в духовке рыбу на луковой подушке? В Ийзакуском музее возвращают к жизни старинные рецепты и показывают, как просто внести разнообразие в здоровое питание.

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ся довольно много, чтобы подготовить для рыбы приличную подушку. А нужна подушка для того, чтобы рыба на сковороде "не плавала".

К счастью, мелко резать лук не надо, кольца могут быть довольно толстыми.