Потоп в Йыхвиской основной школе оставляет детей дома на три дня

Когда один из работников школы воскресным утром вошел в здание по улице Яама, 10, то увидел настоящий потоп. Авария случилась в расположенном на первом этаже кабинете завхоза Маргит Колло, где лопнула проходящая через толстую каменную стену старая труба центрального отопления.