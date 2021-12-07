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Потоп в Йыхвиской основной школе оставляет детей дома на три дня

Вчера утром работники школы занимались просушкой и уборкой переживших наводнение помещений. ФОТО: Matti Kamara (Pohjarannik)

Потоп во временном здании Йыхвиской основной школы, произошедший в выходные из-за утечки из трубопровода, отправил учеников на несколько дней на удаленное обучение.

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Когда один из работников школы воскресным утром вошел в здание по улице Яама, 10, то увидел настоящий потоп. Авария случилась в расположенном на первом этаже кабинете завхоза Маргит Колло, где лопнула проходящая через толстую каменную стену старая труба центрального отопления.

Отопление отключили

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